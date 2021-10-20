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Рубрика: Общество

В Крыму каждую третью койку в больницах заняли ковидные больные

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым из 14 тысяч больничных коек во всех медицинских стационарах сейчас пациенты с коронавирусом и пневмониями занимают 4630, и пока стабилизации эпидемиологической ситуации не наблюдается. Об этом на брифинге для журналистов заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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По его словам, при необходимости минздрав создает дополнительные койки для ковидных больных, но ресурс медицинских учреждений не безграничен. Из-за роста заболеваемости коронавирусом, который наложился на сезонную вспышку гриппа и ОРВИ, нагрузка на бригады скорой медицинской помощи и участковых терапевтов выросла в десять раз.

- Конечно минздрав и дальше может разворачивать койки, закрывать плановую помощь, и при низких темпах вакцинации дальше развитие ситуации - только негативное, - отметил Лясковский. - И если население не будет привито, может просто наступить коллапс. Коечный фонд - он не бесконечный. Людские ресурсы, квалифицированные кадры - тоже. У нас сегодня нагрузка даже по сравнению с сентябрем возросла на скорую помощь в десять раз. Количество звонков на СМП увеличилось в десять раз! И по сравнению с сентябрем количество заболевших увеличилось в три раза. Это очень много, и естественно, какие-то пределы существуют. И важно донести до людей, что обязательная вакцинация для отдельных отраслей - это не какая-то принудиловка и карательные меры, а забота о своем здоровье. И если мы это не сделаем до декабря, дальнейшее развитие ситуации я даже не хочу прогнозировать.

Заболеваемость растет на полуострове и среди школьников: с начала пандемии заболели коронавирусом примерно 4800 детей.

- Однозначно мы видим рост заболеваемости среди детей, - констатировал Лясковский. - 4800 детей - чуть менее пяти процентов - это очень большая доля от общего числа переболевших, и конечно же, взрослые, чтоб не заразить своего ребенка, в каждой семье должны быть провакцинированы. И пока вакцины от коронавируса для детей не существует, надо как минимум привить детей от гриппа и создать иммунную прослойку от гриппа среди детского населения.

Что же касается введенной в Крыму обязательной вакцинации от коронавируса, то, по словам Антона Лясковского, для достижения коллективного иммунитета в республике к декабрю надо достичь показателя вакцинации 1,212 миллиона человек, то есть к уже получившим два компонента 515 тысячам человек должны добавиться еще 700 тысяч. В том числе 400 тысяч человек - среди экономически активного населения, работников предприятий.

За минувшие сутки в РК зафиксировано 612 заболевших коронавирусом. 14 человек скончались.

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