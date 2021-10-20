В Крыму каждую третью койку в больницах заняли ковидные больные

В Республике Крым из 14 тысяч больничных коек во всех медицинских стационарах сейчас пациенты с коронавирусом и пневмониями занимают 4630, и пока стабилизации эпидемиологической ситуации не наблюдается. Об этом на брифинге для журналистов заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

По его словам, при необходимости минздрав создает дополнительные койки для ковидных больных, но ресурс медицинских учреждений не безграничен. Из-за роста заболеваемости коронавирусом, который наложился на сезонную вспышку гриппа и ОРВИ, нагрузка на бригады скорой медицинской помощи и участковых терапевтов выросла в десять раз.

- Конечно минздрав и дальше может разворачивать койки, закрывать плановую помощь, и при низких темпах вакцинации дальше развитие ситуации - только негативное, - отметил Лясковский. - И если население не будет привито, может просто наступить коллапс. Коечный фонд - он не бесконечный. Людские ресурсы, квалифицированные кадры - тоже. У нас сегодня нагрузка даже по сравнению с сентябрем возросла на скорую помощь в десять раз. Количество звонков на СМП увеличилось в десять раз! И по сравнению с сентябрем количество заболевших увеличилось в три раза. Это очень много, и естественно, какие-то пределы существуют. И важно донести до людей, что обязательная вакцинация для отдельных отраслей - это не какая-то принудиловка и карательные меры, а забота о своем здоровье. И если мы это не сделаем до декабря, дальнейшее развитие ситуации я даже не хочу прогнозировать.

Заболеваемость растет на полуострове и среди школьников: с начала пандемии заболели коронавирусом примерно 4800 детей.

- Однозначно мы видим рост заболеваемости среди детей, - констатировал Лясковский. - 4800 детей - чуть менее пяти процентов - это очень большая доля от общего числа переболевших, и конечно же, взрослые, чтоб не заразить своего ребенка, в каждой семье должны быть провакцинированы. И пока вакцины от коронавируса для детей не существует, надо как минимум привить детей от гриппа и создать иммунную прослойку от гриппа среди детского населения.

Что же касается введенной в Крыму обязательной вакцинации от коронавируса, то, по словам Антона Лясковского, для достижения коллективного иммунитета в республике к декабрю надо достичь показателя вакцинации 1,212 миллиона человек, то есть к уже получившим два компонента 515 тысячам человек должны добавиться еще 700 тысяч. В том числе 400 тысяч человек - среди экономически активного населения, работников предприятий.

За минувшие сутки в РК зафиксировано 612 заболевших коронавирусом. 14 человек скончались.