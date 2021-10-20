В Крыму ввели систему QR-кодов для посещения общественных мест

Глава Республики Крым Сергей Аксенов подписал указ об ужесточении антиковидных мер на территории субъекта федерации, которые вводят режим самоизоляции для пенсионеров и систему QR-кодов для посещения общественных мест.

Для не прошедших вакцинацию граждан старше 65 лет с 25 октября вводится режим самоизоляции, за исключением случаев прямой угрозы их жизни и здоровью. Исключение сделано лишь для тех, чье "непосредственное присутствие на рабочем месте обеспечивает непрерывные технологические и иные процессы". Речь прежде всего идет о медработниках и переписчиках Всероссийской переписи населения.

С 25 октября в Крыму введут QR-коды для посещения кафе, ресторанов, столовых, баров, фудкортов, клубов, дискотек, SPA-салонов, фитнес-центров, театров, библиотек и музеев. Также только с QR-кодами крымчан будут допускать на экскурсии, селить в отели, гостиницы и санатории. QR-коды будут сканировать при помощи камер смартфонов, планшетов или иных мобильных устройств, подключенных к интернету.

Кинотеатрам, театрам, музеям и другим культурно-досуговым учреждениям разрешено принимать посетителей лишь при 50-процентной заполняемости залов. А экскурсии в музеях разрешено проводить для групп не более десяти человек.