Указ главы Республики Крым от 20 октября 2021 года № 261-У "О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У"

В соответствии со статьей 65 Конституции Республики Крым постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым" следующие изменения:

в постановляющей части Указа:

пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. С 25.10.2021 и до особого распоряжения обязать граждан в возрасте старше 65 лет не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью.

Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям перевести сотрудников, указанных в абзаце первом настоящего пункта, на дистанционную форму работы.

Действие настоящего пункта не распространяется на граждан в возрасте 65 лет и старше, чье непосредственное присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для функционирования организаций и учреждений, а также медицинских работников государственных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, социальных работников организаций социального обслуживания Республики Крым, работников Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, работников Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе", лиц, привлеченных к проведению Всероссийской переписи населения, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления).";

пункт 5-1 признать утратившим силу;

пункт 5-3 изложить в следующей редакции:

"5.3. Приостановить на период с 11.10.2021 и до особого распоряжения предоставление льготного проезда гражданам в возрасте 65 лет и старше в пределах Республики Крым в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регулярных перевозок в городском сообщении; в автобусах, троллейбусах по маршрутам регулярных перевозок в пригородном и междугороднем сообщении; в железнодорожном транспорте общего пользования в пригородном сообщении и междугороднем сообщении, за исключением льготного проезда для медицинских работников государственных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, социальных работников организаций социального обслуживания Республики Крым, работников Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, работников Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе", лиц, привлеченных к проведению Всероссийской переписи населения, имеющих сертификат о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификат о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-код, полученный с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления).

Руководителям государственных учреждений Республики Крым, отнесенных к ведению Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю, Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе", Управления Федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополю, предоставить списки граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в Министерство труда и социальной защиты Республики Крым.

Министерству труда и социальной защиты Республики Крым обеспечить предоставление льготного проезда для граждан согласно предоставленным спискам.";

в пункте 5-4:

в абзаце втором слова "организованных работодателем" заменить словами "организованных за счет средств работодателя";

в пункте 10:

в подпункте 10.2:

в абзаце первом слова "с 01:00 до 08:00" заменить словами "с 23:00 до 08:00";

в абзаце третьем слова "с 01:00 до 08:00" заменить словами "с 23:00 до 08:00";

в абзаце шестом слова "с 01:00 до 08:00" заменить словами "с 23:00 до 08:00";

в абзаце седьмом слова "с 01:00 до 08:00" заменить словами "с 23:00 до 08:00";

пункт 10-1 изложить в следующей редакции:

"10-1. Руководителям организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальным предпринимателям в период с 25.10.2021 и до особого распоряжения:

10-1.1. Обеспечить допуск совершеннолетних граждан при наличии документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 7 дней):

в рестораны, кафе, столовые, бары, закусочные, на фуд-корты, в караоке-клубы, кальянные, а также на дискотеки, в ночные клубы, концертные и танцевальные залы, в том числе расположенные на территории предприятий общественного питания, и прочие аналогичные организации, салоны красоты, парикмахерские, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны, плавательные бассейны, фитнес-центры и иные объекты спорта, организации досуга граждан, в том числе кинотеатры (кинозалы), театры, библиотеки, музеи, цирки;

к пешим и автобусным экскурсиям;

в организации и учреждения, предоставляющие государственные и муниципальные услуги;

запретить бронирование мест, прием и размещение лиц старше 18 лет в средствах размещения и санаторно-курортных организациях без наличия сведений о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или QR-кода, полученного с использованием

специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг; дополнительно субъектам хозяйствования рекомендуется требовать предоставление справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР полученном за 72 часа до поселения;

10-1.2. Обеспечить при посещении посетителями учреждений, организаций, указанных в подпункте 10-1.1 настоящего пункта, измерение температуры тела на входе, в случае выявления лиц с повышенной температурой тела не допускать посещения такими лицами указанных учреждений, организаций;

10-1.3. Усилить режим текущей дезинфекции и использования сотрудниками средств индивидуальной защиты органов дыхания, в том числе на объектах благоустройства, остановочных павильонах, в подъездах и лифтах многоквартирных домов, на железнодорожном, автомобильном, электрическом и морском транспорте;

10-1.4. Не допускать на территорию учреждений, организаций, указанных в подпункте 10-1.1 настоящего пункта, граждан, не соблюдающих масочный режим;

10-1.5. Установить пункты контроля и дополнительные ограждения в целях недопущения нахождения посетителей, не имеющих документа, удостоверяющего личность, и сертификата о прохождении вакцинации против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг, или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 или QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (срок действия 6 месяцев после выздоровления), или справки об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР (срок действия не более 7 дней);

10-1.6. Обеспечить проведение проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, путем его сканирования камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства, подключенного к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", в том числе с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, и соответствия инициалов и даты рождения посетителя, содержащихся в QR-коде, данным, содержащимся в документе, удостоверяющем личность такого гражданина.";

пункт 11 изложить в следующей редакции:

"11. В период с 25.10.2021 и до особого распоряжения юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям:

- оказывать услуги по организации культурно-досуговых мероприятий в театрах, кинотеатрах, цирках, концертных организациях, культурно-досуговых учреждениях при условии заполняемости зала до 50% от общего количества посадочных мест;

- оказывать экскурсионные услуги в музеях при условии формирования групп численностью до 10 человек и менее (из расчета площади посещаемого объекта (зала) не менее чем 5 кв. м на 1 экскурсанта); обеспечить применение передающих устройств (аудиогидов и т.п.), соблюдение социального дистанцирования в группах.";

в пункте 17:

абзац второй подпункта 17.5 признать утратившим силу;

дополнить подпунктом 17.6 следующего содержания:

"17.6. Широкое информирование организаций, предприятий, учреждений независимо от организационно-правовой формы и формы собственности и индивидуальных предпринимателей о необходимости исполнения постановления Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 18.10.2021 № 160 "О проведении профилактических прививок отдельным категориям граждан по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции на территории Республики Крым.";

пункт 19 признать утратившим силу;

в пункте 37 слова "с 01:00 до 08:00" заменить словами "с 23:00 до 08:00".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Совета министров Республики Крым Ю.Гоцанюк







