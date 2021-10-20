В Крыму выявили случаи выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации

В Республике Крым зафиксировано несколько случаев выдачи "липовых" сертификатов о вакцинации от коронавируса. Источники появления фальшивых документов сейчас разыскивают сотрудники правоохранительных органов, но говорить о конкретных виновниках пока рано. Об этом на брифинге для журналистов заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

- Я не могу уточнить, покупались либо продавались сертификаты, но выдача фальсифицированных сертификатов у нас зарегистрирована, - сказал Лясковский. - Такие случаи единичны. У меня сегодня есть информация, что их не более пяти. Этим вопросом активно занимается Следственный комитет, проводятся серьезные мероприятия. Хочу предостеречь всех медицинских работников - это путь в никуда.

По словам Лясковского, отличить поддельный сертификат от настоящего очень просто: имеющийся на сертификатах QR-код отсылает к федеральному регистру вакцинированных от COVID-19. И в нем указаны исчерпывающие данные о том, кто из медицинских работников и когда внес информацию в реестр. Также каждая ампула с препаратами имеет свой уникальный код, по которому легко отслеживается история вакцины.

Сейчас первым компонентом вакцин от коронавируса в РК привито 560 тысяч человек, а обоими - 515 тысяч. К декабрю для достижения коллективного иммунитета этот показатель планируется довести до 1,212 миллиона. Таким образом, привить надо как минимум 700 тысяч человек, в том числе 400 тысяч человек подлежат обязательной вакцинации по подписанному накануне постановлению главного государственного санитарного врача РК - среди экономически активного населения, работников предприятий.

За минувшие сутки в РК зафиксировано 612 заболевших коронавирусом - это очередной антирекорд с начала пандемии. 14 человек скончались.