В Крыму выявили случаи выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации

Новости

В Прикамье введут QR-коды для посещения кафе и торговых центров 11:02
Аморальные поступки стали основной причиной увольнения россиян 10:35
В Литве антимасочник выстрелил в охранника магазина 10:32
Держатели карточек БЕЛКАРТ смогут переводить деньги на карты "Мир" 10:22
Врач Коммунарки описал портрет типичного пациента с COVID-19 10:11
В Москве уменьшилось число погибших в авариях с участием такси 10:03
Собянин рассказал о переходе Москвы на зеленую энергетику 09:58
Овечкин стал четвертым россиянином, отыгравшим 1200 матчей в НХЛ 09:56
Скончался композитор Владимир Михайлов 09:53
Сергей Безруков заразился коронавирусом 09:44
Ученые МЧС разработают ГОСТы для экстремальной робототехники 09:37
На Ставрополье введут обязательную вакцинацию от коронавируса 09:36
В Роспотребнадзоре рассказали, как подготовиться к вакцинации 08:53
На Украине сообщили об энергетической катастрофе 08:30
Не менее 14 сирийских военных погибли в результате взрыва в Дамаске 08:24
Стали известны самые высокооплачиваемые вакансии на производстве 08:23
Российские регионы получат новые инфраструктурные кредиты 08:10
Прокуратура начала проверку после вынужденной посадки самолета в Якутии 07:47
Синоптики предупредили о снеге с дождем в Москве 07:35
Вирусолог Тимаков предложил продлить школьные каникулы из-за COVID-19 07:30
Очевидцы сообщили о мощном взрыве в столице Афганистана 07:21
Эксперт Мария Долгова рассказала, какие товары не будут дорожать 07:16
Землетрясение подняло со дна океана затонувшие при Иводзиме японские суда 07:07
Компания Facebook сменит название 06:10
У беременных после первой дозы вакцины от COVID-19 антител немного 05:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Экспресс‑тест на COVID‑19 в Москве: где и как сдать
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
20.10.2021 10:48
Рубрика: Общество

В Крыму выявили случаи выдачи фальшивых сертификатов о вакцинации

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Республике Крым зафиксировано несколько случаев выдачи "липовых" сертификатов о вакцинации от коронавируса. Источники появления фальшивых документов сейчас разыскивают сотрудники правоохранительных органов, но говорить о конкретных виновниках пока рано. Об этом на брифинге для журналистов заявил заместитель министра здравоохранения РК Антон Лясковский.

В Крыму каждую третью койку в больницах заняли ковидные больные

- Я не могу уточнить, покупались либо продавались сертификаты, но выдача фальсифицированных сертификатов у нас зарегистрирована, - сказал Лясковский. - Такие случаи единичны. У меня сегодня есть информация, что их не более пяти. Этим вопросом активно занимается Следственный комитет, проводятся серьезные мероприятия. Хочу предостеречь всех медицинских работников - это путь в никуда.

По словам Лясковского, отличить поддельный сертификат от настоящего очень просто: имеющийся на сертификатах QR-код отсылает к федеральному регистру вакцинированных от COVID-19. И в нем указаны исчерпывающие данные о том, кто из медицинских работников и когда внес информацию в реестр. Также каждая ампула с препаратами имеет свой уникальный код, по которому легко отслеживается история вакцины.

Сейчас первым компонентом вакцин от коронавируса в РК привито 560 тысяч человек, а обоими - 515 тысяч. К декабрю для достижения коллективного иммунитета этот показатель планируется довести до 1,212 миллиона. Таким образом, привить надо как минимум 700 тысяч человек, в том числе 400 тысяч человек подлежат обязательной вакцинации по подписанному накануне постановлению главного государственного санитарного врача РК - среди экономически активного населения, работников предприятий.

За минувшие сутки в РК зафиксировано 612 заболевших коронавирусом - это очередной антирекорд с начала пандемии. 14 человек скончались.

В регионах Общество Здоровье Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин не планирует специального обращения к россиянам из-за COVID-19
Минэнерго объяснило рост цен на дизельное топливо на бирже
Не менее 14 сирийских военных погибли в результате взрыва в Дамаске
Агенты ФБР покинули дом родственников Дерипаски в Нью-Йорке
Сергей Безруков заразился коронавирусом
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает