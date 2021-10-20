В школах Ростовской области осенние каникулы начнутся раньше срока

Новости

Путин призвал граждан России активно прививаться от коронавируса 15:40
Голикова: В 79 регионах введена обязательная вакцинация от COVID ряда категорий 15:31
Юрист разъяснил особенности оплаты труда в нерабочие дни 15:28
Путин: Если у вас кто-то в семье заболел, оставайтесь дома 15:26
Путин призвал ускорить и расширить тестирование на коронавирус 15:16
Голикова призвала регионы расширять практику использования QR-кодов 15:10
Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября 15:01
Шойгу: Подготовлена новая Военная доктрина Союзного государства 14:49
Видео: заболевший COVID Сергей Безруков рассказал о своем состоянии 14:45
В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для 80% взрослого населения 14:14
Смольный рассмотрит вопрос о введении нерабочих дней в Петербурге 14:09
В США считают, что Путин перехитрил власти на Западе 14:05
На Кубани началось извержение грязевого вулкана 14:03
Москвичей ждет резкая смена погоды 14:01
Володин призвал коллег из Бундестага не политизировать ситуацию с газом 13:55
С 2022 по 2024 год нацпроект "Культура" получит 129 миллиардов рублей 13:50
Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников 13:50
Песков объяснил приостановку плановой медпомощи в ряде регионов 13:42
Лукашенко рассказал, какой вакциной готов привиться 13:41
Ведущий Первого канала Сергей Бабаев госпитализирован с коронавирусом 13:36
Советник президента РФ: Мы поддерживаем рабочие контакты с США по климату 13:27
Путин примет концептуальное решение о нерабочих днях 13:27
Умер Виктор Евграфов, сыгравший Мориарти в фильме про Шерлока Холмса 13:26
Власти Москвы заявили об ухудшении ситуации с коронавирусом 13:20
Путин не полетит в Глазго на Конференцию ООН по климату 13:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Тест: 10 вопросов о русском театре
Тест: 10 вопросов о русском театре
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Карта коронавирусных ограничений в регионах России
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
Пять олимпиад для школьников, которые прямо сейчас помогут поступить в вузы
20.10.2021 14:36
Рубрика: Общество

В школах Ростовской области осенние каникулы начнутся раньше срока

Текст: Николай Грищенко

В Ростовской области осенние каникулы для школьников начнутся на неделю раньше положенного. Муниципалитетам региона рекомендуется ввести их с 25 октября на срок не менее 14 календарных дней.

Фото: Сергей Николаев/РГ
В Калмыкии ввели обязательную вакцинацию для 80% взрослого населения

"По рекомендациям областного министерства общего и профессионального образования, примерно с 25 октября по 10 ноября будут объявляться школьные каникулы. Каждая школа будет принимать решение самостоятельно. Мы специально синхронизируем каникулы с нерабочими днями", - отметил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

Введение дополнительных дней отдыха для школьников вызвано напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией в Ростовской области. По официальным данным, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом на Дону увеличилось на 582 человека. С начала пандемии скончались 7388 жителей региона.

С 20 октября в Ростовской области введен обязательный трехдневный карантин и ПЦР-тесты для приезжих, а QR-коды о вакцинации необходимо предъявлять в учреждениях общепита, культуры и спорта.

В регионах Общество Здоровье Общество Образование Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

В Кремле допустили встречу Путина и Байдена до конца года
МИД РФ поддержал усилия по стабилизации ситуации в Афганистане
Песков объяснил приостановку плановой медпомощи в ряде регионов
Дерипаска прокомментировал обыски в домах его родственников
Суд оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч за пропаганду наркотиков
Эпидемиолог ответил на вопросы о ревакцинации
Почему бабушек и дедушек с внуками юридически ничего не связывает