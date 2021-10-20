В школах Ростовской области осенние каникулы начнутся раньше срока

В Ростовской области осенние каникулы для школьников начнутся на неделю раньше положенного. Муниципалитетам региона рекомендуется ввести их с 25 октября на срок не менее 14 календарных дней.

"По рекомендациям областного министерства общего и профессионального образования, примерно с 25 октября по 10 ноября будут объявляться школьные каникулы. Каждая школа будет принимать решение самостоятельно. Мы специально синхронизируем каникулы с нерабочими днями", - отметил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

Введение дополнительных дней отдыха для школьников вызвано напряженной санитарно-эпидемиологической ситуацией в Ростовской области. По официальным данным, за последние сутки число подтвержденных инфицированных коронавирусом на Дону увеличилось на 582 человека. С начала пандемии скончались 7388 жителей региона.

С 20 октября в Ростовской области введен обязательный трехдневный карантин и ПЦР-тесты для приезжих, а QR-коды о вакцинации необходимо предъявлять в учреждениях общепита, культуры и спорта.