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20.10.2021 17:03
Рубрика: Культура

Скульптуру кошки на чемоданах в Кургане решили демонтировать

Текст: Валентина Пичурина
Фото: Валентина Пичурина Фото: Валентина Пичурина
Фото: Валентина Пичурина

Неожиданное продолжение получила история с арт-объектом возле Курганского вокзала: после бурного обсуждения в соцсетях кошки на чемоданах и с женской грудью скульптуру решили убрать.

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- Фотозона "Кошка на чемоданах" была передана вокзалу Кургана местным художником-скульптором, - сообщила "РГ" пресс-служба Южно-Уральской железной дороги. - Учитывая мнение жителей города, принято решение о ее демонтаже.

Напомним, в одном из городских пабликов развернулась дискуссия по поводу арт-объекта, кому-то он понравился, а кому-то нет. "РГ" провела свой небольшой опрос среди подписчиков в соцсети "ВКонтакте". Мнения ценителей искусства также разделились. Но большинство все-таки проголосовали за то, что изваяние небанальное и веселое.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область Курган

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