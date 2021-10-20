Скульптуру кошки на чемоданах в Кургане решили демонтировать

Неожиданное продолжение получила история с арт-объектом возле Курганского вокзала: после бурного обсуждения в соцсетях кошки на чемоданах и с женской грудью скульптуру решили убрать.

- Фотозона "Кошка на чемоданах" была передана вокзалу Кургана местным художником-скульптором, - сообщила "РГ" пресс-служба Южно-Уральской железной дороги. - Учитывая мнение жителей города, принято решение о ее демонтаже.

Напомним, в одном из городских пабликов развернулась дискуссия по поводу арт-объекта, кому-то он понравился, а кому-то нет. "РГ" провела свой небольшой опрос среди подписчиков в соцсети "ВКонтакте". Мнения ценителей искусства также разделились. Но большинство все-таки проголосовали за то, что изваяние небанальное и веселое.