В Тюменской области ограничения в связи COVID-19 до 31 декабря

До самого Нового года продлили коронавирусные ограничения в Тюменской области. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

В частности, с 23 октября по 31 декабря запрещено работать в ночные часы увеселительным заведениям, кафе и ресторанам. Эта мера не коснется тех, кто обслуживает пассажиров в аэропортах, на вокзалах и автостанциях. А также - фирм по доставке продуктов и еды.

Так же до новогодних праздников несовершеннолетних тюменцев не будут пускать одних в торговые центры. А для всех взрослых жителей области с 15 ноября вводятся QR-коды: только имея подтверждение прививки (или документ о перенесенной инфекции), можно будет попасть в кино, в театр или на концерт.

Помимо прочего в Тюменской области приостановлен личный прием госслужащими граждан и представителей организаций до 31 декабря включительно

Между тем

В Тюменской области нерабочими будут дни с 30 октября по 7 ноября. Дни с 25 октября по 29 октября - рабочие.