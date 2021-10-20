Постановление правительства Тюменской области от 20 октября 2021 года № 656-п "О внесении изменений в постановление от 17.03.2020 № 120-п"

В постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 № 120-п "О введении режима повышенной готовности" внести следующие изменения:

1. Преамбулу после слов "постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом" дополнить словами ", постановлением Главного государственного санитарного врача по Тюменской области от 18.10.2021 № 8 "О проведении профилактических прививок против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям в Тюменской области".

2. В пунктах 3, 6, 8, 14, 15 слова "24 октября" заменить словами "31 декабря".

3. Пункт 16 дополнить словами ", с 25 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года".

4. Дополнить пунктами 19-21 следующего содержания, изменив последующую нумерацию пунктов:

"19. С 23 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года запретить юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим организацию зрелищно-развлекательных мероприятий, оказывающим услуги общественного питания, их проведение, оказание в период с 24.00 до 06.00 часов.

Ограничения времени оказания услуг общественного питания, установленные настоящим пунктом, не распространяются на предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность по обслуживанию пассажиров в аэропортах, на железнодорожных вокзалах, на автовокзалах и автостанциях; предприятия общественного питания придорожного сервиса, осуществляющие обслуживание участников дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения;

предприятия общественного питания, осуществляющие деятельность по изготовлению и доставке потребителям по их заказам продукции общественного питания и розничной продаже продукции общественного питания без потребления указанной продукции в зале предприятия общественного питания; предприятия общественного питания, расположенные в гостиницах и предоставляющие услуги питания потребителям гостиничных услуг.

20. С 25 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года обязать юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию и управление торговыми центрами, торгово-развлекательными центрами, осуществлять допуск несовершеннолетних (лиц, не достигших 18 лет) в торговые центры, торгово-развлекательные центры исключительно в сопровождении родителей или иных законных представителей.

В случае возникновения сомнения в достижении посетителем совершеннолетия осуществлять допуск на территорию торгового центра, торгово-развлекательного центра по предъявлении посетителем документа, позволяющего установить возраст посетителя.

21. С 15 ноября 2021 года посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет, театров, кинотеатров (кинозалов), концертных залов, цирков, спортивных объектов допускается при наличии у таких граждан QR-кода, оформленного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), или медицинского документа, подтверждающих наличие у гражданина вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в течение последних 12 месяцев либо перенесенное заболевание COVID-19 в течение последних 6 месяцев, а также документа, удостоверяющего личность гражданина.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Собственникам и иным законным представителям объектов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, обеспечить проведение проверки наличия у посетителей, достигших возраста 18 лет, QR-кода или медицинского документа и соответствие данных о посетителе, содержащихся в QR-коде или медицинском документе, документу, удостоверяющему личность гражданина.".

Губернатор области А.В.Моор







