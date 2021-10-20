Росстат сообщил о росте цен за 12-18 октября

За неделю с 12 по 18 октября 2021 года цены в России выросли на 0,26%. Показатель увеличился с 0,22% за неделю с 5 по 11 октября. Об ускорении инфляции сообщил Росстат.

Таким образом, текущий уровень инфляции перед заседанием ЦБ по ключевой ставке 22 октября 2021 года приблизился к показателю, который значительно превышает октябрьскую норму в России (0,1% в неделю). Аналитики ожидают, что ЦБ придется вновь повысить ключевую ставку из-за ускорения инфляции.

По данным Росстата, за 12-18 октября сильно подорожали куриные яйца, гречка, мясо кур, молоко, сахар. В среднем повышение составило 0,7-2,8%. Значительно выросли в цене и непродовольственные товары. Например, стоимость легковых автомобилей увеличилась на 1,1%, шампуней - на 0,8%.

С начала октября цены выросли на 0,63%, с начала года - на 5,98%, уточняет Росстат.

По прогнозам Банка России, инфляция по итогам 2021 года составит 5,7-6,2%.

Минэкономразвития ранее повысило прогноз по росту цен с 5,8% до 7,4%.