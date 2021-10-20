Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы Грузии

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предъявлено обвинение в незаконном пересечении границы страны. Об этом сообщает телекомпания "Мтавар. Архи".

"Экс-президенту уже официально предъявили обвинение", - сообщает телеканал.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что Саакашвили пересек грузинскую границу в трейлере с молочными продуктами. По делу о его незаконном пересечении границы уже арестованы четыре человека: водитель трейлера Элгуджа Цомая, двое сотрудников порта Поти и еще один фигурант.