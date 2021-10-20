Сроки размещения в Беларуси военных объектов РФ продлили

В среду, 20 октября, на коллегии оборонных ведомств РФ и Беларуси их руководители Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протоколы, продлевающие сроки действия соглашений о размещении на территории РБ российских военных объектов. По словам Шойгу, речь идет об узле системы предупреждения о ракетном нападении в городе Барановичи и радиостанции Военно-Морского флота в городе Вилейка.

Вообще, по оценке российского министра, результаты этой коллегии " в очередной раз подтвердили единство подходов военных ведомств России и Беларуси к взаимодействию в оборонной сфере и нашу нацеленность на решение практических задач по обеспечению военной безопасности Союзного государства".

Подводя итоги встречи в Москве, Шойгу сообщил о достигнутых там договоренностях. "Утвердили план двустороннего военного сотрудничества на 2022 год, который включает 139 мероприятий по различным направлениям совместной деятельности оборонных ведомств", - сказал министр. По его словам, будет продолжена совместная работа по противодействию попыткам фальсификации причин, итогов и наследия Второй мировой войны и Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

В интересах обеспечения региональной группировки войск России и Беларуси программу Союзного государства дополнят новыми мероприятиями, рассчитанными до 2026 года. В 2023-м военные проведут масштабное российско-белорусское учение "Щит Союза".

Кроме того, для развития сотрудничества в сфере безопасности полетов государственной авиации решено подготовить предложения по совершенствованию порядка обмена информацией об опасных факторах и авиационных событиях с воздушными судами.

Будет наращиваться взаимодействие и в сферах радиационной, химической и биологической защиты, радиоэлектронной борьбы, а также топогеодезического и навигационного обеспечения. "Спланированы мероприятия по отработке совместных действий и совершенствованию существующих механизмов взаимодействия в данных областях", - сказал Шойгу.