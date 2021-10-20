Столтенберг: НАТО выступает за диалог с РФ

В НАТО выступают за диалог с Россией, в том числе через Совет Россия-НАТО. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Нам очень жаль, что мы оказались в такой ситуации. Мы убеждены в том, что когда напряжение возрастает, то очень важно продолжать диалог, мы продолжаем выступать за диалог с Россией в рамках Совета Россия-НАТО", - сказал политик на пресс-конференции перед заседанием Североатлантического совета на уровне министров обороны.

Напомним, Россия с 1 ноября приостанавливает работу своего постпредства при НАТО в Брюсселе. Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. На такой шаг Москва пошла после того, как альянс отозвал аккредитацию у восьми сотрудников российского постпредства, оставив только десять аккредитаций.