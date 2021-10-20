Суд оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч за пропаганду наркотиков

Зюзинский районный суд Москвы в среду рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Юрия Дудя.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, Дудь был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ о пропаганде наркотиков в интернете. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

До этого еще в июле суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу интервью, которые брал известный блогер Дудь у рэпера Моргенштерна и украинского блогера Ивангая. В итоге экспертиза подтвердила факты пропаганды наркотических веществ в видеоинтервью, которые брал Дудь.

В свою очередь защита блогера заявила, что будет обжаловать это решение, так считает, что в его действиях не было состава правонарушения.