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20.10.2021 13:57
Рубрика: Происшествия

Суд оштрафовал Юрия Дудя на 100 тысяч за пропаганду наркотиков

Текст: Иван Егоров
Зюзинский районный суд Москвы в среду рассмотрел дело об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Юрия Дудя.
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе суда, Дудь был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП РФ о пропаганде наркотиков в интернете. Ему назначено административное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Блогера привлекли за нарушение ПДД, которыми он хвастался в интернете

До этого еще в июле суд назначил психолого-лингвистическую экспертизу интервью, которые брал известный блогер Дудь у рэпера Моргенштерна и украинского блогера Ивангая. В итоге экспертиза подтвердила факты пропаганды наркотических веществ в видеоинтервью, которые брал Дудь.

В свою очередь защита блогера заявила, что будет обжаловать это решение, так считает, что в его действиях не было состава правонарушения.

Происшествия Правосудие Суд

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