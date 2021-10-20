В Москве прошла премьера новой модели Lexus LX

Lexus представил новую модель LX. Мировая премьера прошла сразу в нескольких городах мира, в том числе и в Москве.

Первое, что бросается в глаза, это новая фирменная решетка радиатора. Как сообщает производитель, она состоит из трехмерных ячеек и должна подчеркивать единство экстерьера, массивный силуэт и увеличивать эффективность охлаждения. Автомобиль сохранил рамную конструкцию. При этом была применена новая платформа GA-F, которая также используется в недавно представленном Toyota Land Cruiser 300.

Передний и задний центры тяжести автомобиля были оптимизированы за счет иного расположения двигателя. Помимо уменьшения габаритов силового агрегата и использования новой, более легкой подвески с активным контролем высоты материал крыши был заменен на алюминий. Все это привело к значительному снижению веса примерно на 200 кг. Машина оснащается двумя типами двигателей. 3,5-литровый бензиновый двигатель V6 с двойным турбонаддувом обеспечивает мощность 400 л. с., а максимальный крутящий момент - 650 Нм. 3,3-литровый дизельный двигатель V6 с двойным турбонаддувом выдает 300 л. с. и максимальный крутящий момент - 700 Нм. Оба двигателя работают в паре с новым 10-ступенчатым автоматом. Приборная панель оснащена двумя дисплеями: маленьким 7-дюймовым и большим 12,3-дюймовым сенсорным экраном новой медиасистемы, который также служит для системы помощи при движении по бездорожью и использует четыре камеры. Внедорожник получил функцию Multi-terrain Monitor, благодаря которой водитель может, не покидая салон, проверить состояние дороги под автомобилем. В модельном ряду также предусмотрена комплектация VIP. Цена на это чудо техники пока не объявлена.