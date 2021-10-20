В МВФ рассказали, когда цены на газ пойдут вниз

Стоимость энергоресурсов в Европе снизится с приходом 2022 года на фоне восстановления баланса спроса и предложения. Скорее всего, скачки цен прекратятся во втором квартале следующего года. Такое мнение высказал директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Альфред Каммер.

Высокая инфляция, которая сейчас наблюдается в европейском регионе, связана именно с ростом цен на энергию, считают в МВФ. Так, например, газ подорожал с весны этого года в несколько раз, и здесь причина кроется в нарушениях в цепочке поставок, а также в несоответствии спроса и предложения, заключил Каммер. С затуханием скачков цен ожидается и падение инфляции, передает РИА Новости слова представителя МВФ.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак высказал предположение, что в ближайшее время ждать стабилизации на газовом рынке не стоит. Среди причин энергокризиса в Европе он назвал низкую заполненного подземных хранилищ газа, резкое восстановление спроса и, как следствие, уход большей части американского и катарского СПГ из Европы в Азию, где спрос и цены на газ еще выше.