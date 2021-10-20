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В России стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Текст:   Богдан Бобров
20.10.2021,  
10:33
Фото: Xiaomi Фото: Xiaomi
Фото: Xiaomi

Компания Xiaomi запустила в России в продажу "прокаченную" версию своего популярного фитнес-браслета - Mi Smart Band 6 NFC.

Как понятно из названия - главным отличием девайса от базовой модели стало наличие возможности совершать безналичные платежи.

Функция работает, что называется, из коробки и не потребует "танцев с бубнами" и прочих лишних телодвижений. На старте поддерживаются карты Mastercard, выпущенные следующими банками: ВТБ, Альфа-банк, Райффайзен Банк, Банк Открытие, Московский Кредитный Банк, АО "Кредит Европа Банк (Россия)", Газпромбанк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Банк Русский Стандарт, Россельхозбанк, Банк Союз, Тинькофф Банк, ЮMoney, МТС Банк, Росбанк.

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При этом производитель заверяет, что число эмитентов, клиентам которых будет доступна оплата умным браслетом, будет расти.

В остальном характеристики схожи со стандартной версией гаджета.

Стоимость Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC составляет 4490 рублей.

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