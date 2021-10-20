В России стартовали продажи фитнес-браслета Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC

Компания Xiaomi запустила в России в продажу "прокаченную" версию своего популярного фитнес-браслета - Mi Smart Band 6 NFC.

Как понятно из названия - главным отличием девайса от базовой модели стало наличие возможности совершать безналичные платежи.

Функция работает, что называется, из коробки и не потребует "танцев с бубнами" и прочих лишних телодвижений. На старте поддерживаются карты Mastercard, выпущенные следующими банками: ВТБ, Альфа-банк, Райффайзен Банк, Банк Открытие, Московский Кредитный Банк, АО "Кредит Европа Банк (Россия)", Газпромбанк, Почта Банк, Промсвязьбанк, Банк Русский Стандарт, Россельхозбанк, Банк Союз, Тинькофф Банк, ЮMoney, МТС Банк, Росбанк.

При этом производитель заверяет, что число эмитентов, клиентам которых будет доступна оплата умным браслетом, будет расти.

В остальном характеристики схожи со стандартной версией гаджета.

Стоимость Xiaomi Mi Smart Band 6 NFC составляет 4490 рублей.