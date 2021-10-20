В СК РФ рассказали о маньяках-"миссионерах" и маньяках-мстителях

Заместитель руководителя ГУ криминалистики СКР Анатолий Сазонов рассказал, какие категории маньяков встречаются следователям.

Есть убийцы-миссионеры, считающие себя "санитарами природы", маньяки, мстящие определенной категории людей, и прочие. Нередко встречаются сексуальные маньяки, есть пироманы, клептоманы - тоже маньяки в каком-то роде. Есть серийные убийцы. Среди них существует определенная градация - убийцы-миссионеры.

Так, "ангарский маньяк" Михаил Попков считал себя "санитаром природы". Попков по приговору суда отбывает два пожизненных срока. По первому уголовному делу он признан виновным в убийстве 22 женщин. А по второму признан виновным в 56 убийствах.

Сазонов также заявил РИА Новости, что полностью искоренить маньяков вряд ли подучится.