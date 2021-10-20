В США зафиксировали новый вариант коронавируса

В США выявили новую разновидность коронавируса "дельта" AY4.2, которую накануне зафиксировали в Великобритании. При этом на данный момент врачи не видят заметных отличий по воздействию от предыдущего варианта.

"Мы периодически видим его здесь в Соединенных Штатах, но не отмечаем в настоящее время увеличения его числа или появления его кластеров", - приводит РИА Новости слова главы Центра по контролю и предотвращению заболеваний Рошеля Валенски.

На данный момент основным в стране считается штамм "дельта" - он диагностируется у 99,7% заболевших коронавирусом.