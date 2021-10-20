Видео: растерялся на железнодорожном переезде и чуть не погиб

Мнительность и чрезмерная осторожность также опасны для водителя, как и излишняя самоуверенность за рулем. Нерешительный автомобилист и сам может попасть в ДТП из-за слишком долгого принятия решения, и остальных участников движения может сбить с толку, включая и выключая поворотники, бесконечно перестраиваясь из ряда в ряд и назад и т.д. Можно понять, когда так ведет себя за рулем "чайник", но опытный водитель на это не имеет права.

На окраине сербской столицы Белграда владелец минивэна впал в ступор на железнодорожном переезде. Ничто не мешало ему спокойно дождаться, пока поезд проедет и поднимется шлагбаум, но он почему-то начал суетиться, совершая одну ошибку за другой. Уже остановившись перед шлагбаумом, он зачем-то вышел из машины, оценил расстояние до приближающегося локомотива и все-таки решил проскочить.

Решение было очень рискованным, но если уж поступать так, то действовать нужно было быстро и четко. Но наш герой был так нерешителен и робок, что пока въехал передними колесами на рельсы, поезд был тут как тут. Рвани водитель вперед или сдай назад - успел бы, наверное, избежать аварии, но он настолько не верил в себя и свою машину, что бросил ее на путях и выскочил из салона.

К счастью, столкновение было не столь фатальным для минивэна, как можно было бы ожидать. Поезд лишь слегка помял капот, а сам мнительный автомобилист отделался лишь легким испугом. Теперь его ждет ремонт машины, выплата штрафа за серьезное нарушение ПДД, и, хочется верить, курсы у психолога по прокачке уверенности в себе.