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20.10.2021 21:37
Рубрика: Власть

Военные передадут сжиженный кислород гражданским больницам для лечения COVID-19

Текст: Иван Петров

Российские военные передадут гражданским медикам имеющийся в войсках сжиженный кислород. Об этом в среду вечером сообщает Минобороны России. Отмечается, что решение принято президентом РФ Владимиром Путиным "в связи с обострением эпидемиологической обстановки в стране из-за распространения коронавирусной инфекции".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу уже отреагировал на указание главы государства. Военачальник поставил задачу командующим войсками военных округов "оказать оперативную помощь субъектам РФ в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений".

По данным военного ведомства, медучреждениям 14 регионов уже передано из воинских частей 240,834 тонн сжиженного кислорода.

"21 октября будет осуществлена передача еще 27 тонн сжиженного кислорода 7 субъектам РФ: Республике Башкортостан, Московской, Волгоградской, Кировской, Смоленской, Тверской и Ульяновской областям", - говорится в сообщении Минобороны России.

Накануне сообщалось, что Минобороны оказывает помощь в обеспечении кислородом медицинским учреждениям муниципальной и государственной систем здравоохранения "за счет производственных возможностей Воздушно-космических сил России".

Власть Безопасность Армия Президент Правительство Минобороны Пандемия коронавируса COVID-19

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