Xiaomi объявила срок выхода своего электромобиля на рынок

Китайская компания Xiaomi, известная в первую очередь по своим смартфонам, займется производством электромобилей в первой половине 2024 года. Об этом, как передает информационный ресурс The Paper.cn, сообщил на встрече с инвесторами во вторник председатель совета директоров компании Лэй Цзюнь.

По словам главы Xiaomi, работа по проекту идет опережающими темпами. В течение ближайших 10 лет компания инвестирует в направление электромобилей 10 млрд долларов.

Инвесторы положительно отреагировали на объявление срока запуска производства электромобилей Xiaomi. Стоимость акций компании на Гонконгской фондовой бирже выросла более чем на 5%.

В сентябре Xiaomi создала дочернюю структуру, которая будет отвечать за разработку и производство электромобилей, ее уставной капитал 1,5 млрд долларов.