Зачем России предприятия по переработке старых шин

Ежегодно в России выбрасывается около 1,05 млн тонн автомобильных покрышек. Из них в переработку поступает только 100 тыс. тонн (менее 10%), хотя заявленные мощности отечественной промышленности в этой сфере - 200 тыс. тонн, но многие предприятия простаивают.

Такие данные привел зампред Комитета по природопользованию и экологии Торгово-промышленной палаты (ТПП) РФ Владимир Аленцин, выступая на съезде представителей отрасли утилизации шин и рынка применения продукции переработки, прошедшем в ТПП.

Остальные 950 тыс. тонн старых шин в нашей стране оказываются на свалках, откуда, в лучшем случае, часть покрышек попадает в печи мусоросжигательных заводов. Экологию эти предприятия явно не улучшают, но некоторые могут вырабатывать электроэнергию. Правда, такой способ генерация считается дорогим. При этом переработка шин во всем мире давно стала прибыльным делом - ежегодно в среднем из 20 млн тонн перерабатывается около 40% (8 млн тонн). В лидерах - Европа, США, Канада, Китай, Япония, Южная Корея.

Сейчас старые шины в мире широко используются для производства цемента. Причем попутно в процессе вырабатывается электроэнергия для работы предприятия, а объем вредных выбросов значительно ниже, чем при утилизации покрышек на мусоросжигательных заводах, поскольку плавят их на цементных заводах при температуре 2000 градусов. Это то, что называется - Экономикой замкнутого цикла, основанной на возобновлении ресурсов через переработку отработавших свое вещей. В России всего несколько таких цементных предприятий, и некоторые из них простаивают.

Также старые шины измельчают до резиновой крошки, которую используют для производства покрытий, например, спортивных и игровых площадок или материалов для шумоизоляции. Кроме этого ее добавляют в битум, а с недавних пор стали добавлять в покрытие дорог. Помимо этого, мелкая резиновая крошка является добавкой, полуфабрикатом для производства резиновых смесей по разным рецептурам. В России рынок резиновой крошки растет, но до сих пор некоторые предприятия импортируют ее из других стран, что учитывая большие объемы не переработанных шин, выглядит достаточно странно.

По словам Вице-президента ТПП Дмитрия Курочкина, считается, что утилизация и переработка автомобильных покрышек в нашей стране это сфера ответственности малого и среднего бизнеса, про развитие которого все время говорят. В идеале, окупаемость небольшого предприятия составляет 1,5-2 года.

Но как отметили многие выступающие, с одной стороны эта область деятельности в России очень зарегламентирована, а с другой не решены простейшие проблемы. Нет ограничений на импорт резиновой крошки для стимулирования роста отечественной переработки. Не предусмотрена компенсация средств за сдачу в утиль автомобильных покрышек. Не во всех регионах есть финансовая поддержка новых предприятий, и нет программы импортозамещения оборудования для них. Также не решены вопросы, связанные с обязательствами пунктов шиномонтажа, сдавать старые шины на переработку.