Абрамченко поручила выяснить причины роста цен на пшеницу

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минсельхозу доложить правительству о результатах анализа роста цен на пшеницу твердых сортов на внутреннем рынке.

Как пишет ТАСС со ссылкой на текст поручения, профильным ведомствам поручено проработать вопрос об оказании стимулирующей поддержки производителям такого зерна, а также рассмотреть вариант изменения экспортной пошлины на пшеницу твердых сортов.

Экспортные цены на российскую пшеницу растут уже несколько месяцев и бьют рекорды последних лет. Как полагают эксперты, новый сезон на рынке будет спокойным, а рост цен связан с ограниченным предложением на внутреннем рынке и укреплением рубля. В октябре Минсельхоз снова повысил экспортные пошлины на зерно, чтобы снизить цены на внутреннем рынке.