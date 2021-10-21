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21.10.2021 16:39
Рубрика: Экономика

Абрамченко поручила выяснить причины роста цен на пшеницу

Текст: Евгения Думанская

Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Минсельхозу доложить правительству о результатах анализа роста цен на пшеницу твердых сортов на внутреннем рынке.

Фото: Gettyimages
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Как пишет ТАСС со ссылкой на текст поручения, профильным ведомствам поручено проработать вопрос об оказании стимулирующей поддержки производителям такого зерна, а также рассмотреть вариант изменения экспортной пошлины на пшеницу твердых сортов.

Экспортные цены на российскую пшеницу растут уже несколько месяцев и бьют рекорды последних лет. Как полагают эксперты, новый сезон на рынке будет спокойным, а рост цен связан с ограниченным предложением на внутреннем рынке и укреплением рубля. В октябре Минсельхоз снова повысил экспортные пошлины на зерно, чтобы снизить цены на внутреннем рынке.

Экономика Товары и цены Экономика АПК Правительство Вице-премьеры Цены на хлеб и зерно

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