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21.10.2021 00:36
Рубрика: Культура

Анна Нетребко и Пласидо Доминго вместе выступили в Большом театре

Текст: Мария Бабалова
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8592)
В Москву вновь приехал великий испанец Пласидо Доминго. На сей раз выдающийся музыкант проведет в российской столице рекордные почти три недели. Спустя десять лет в Москву возвращается знаменитый и один из самых значимых конкурсов "Опералия", основанный Доминго почти 30 лет назад. Но прежде Пласидо Доминго встал за дирижерский пульт Большого театра. И опера "Тоска" Пуччини пережила вторую премьеру: ради Доминго заглавную партию в спектакле исполнила лучшая из лучших - Анна Нетребко.
Анна Нетребко обещает еще вернуться к своей Тоске в Большом. Фото: Дамир Юсупов/ Большой театр

Итальянец Стефано Пода, выступивший сразу в трех ипостасях: режиссера, сценографа и художника по костюмам, поставил спектакль на Новой, по сути, малой сцене. И вполне справедливо было бы ожидать, что он расскажет историю в камерном, интимном формате. По либретто драма развивается менее чем за сутки в Риме, охваченном революционными настроениями. Художник Марио Каварадосси, влюбленный в певицу Флорию Тоску, укрывает беглого республиканца Анджелотти. И это становится формальным поводом для расправы с ним со стороны главы тайной полиции барона Скарпиа, считающего Тоску своей. В результате интриг и коварства погибают все. Но постановка Стефано Пода, который специально примчал в Москву, чтобы вместе выйти на поклоны с Нетребко и Доминго, внешне помпезная и монументальная, внутри абсолютно пустая. Точнее, она была таковой, пока первый раз в одиннадцатом с момента премьеры спектакле на сцену не вышла Анна Нетребко.

Роскошная и трепетная, волевая и беззащитная, любящая и ненавидящая - всякое столкновение противоположностей у певицы становится воплощением природной гармонии. Ее феноменальному голосу даже сомнительная акустика Новой сцены Большого не помеха. Ее пение и сценическое мастерство по-настоящему завораживают, если и формально возникают какие-то мелкие неточности. И знаменитая молитва главной героини становится настоящим апофеозом спектакля. Нельзя не заметить, что Анна Нетребко - Тоска и Эльчин Азизов - Скарпиа оказались впечатляющим враждующим дуэтом.

Пение Анны Нетребко по-настоящему завораживает. И знаменитая молитва главной героини становится настоящим апофеозом спектакля

А вот специально приглашенный турецкий певец Мурат Карахан (Каварадосси) был крайне далек от профессиональных вершин и никак не мог ни совладать с сильно амортизированным голосом, ни предложить интересный драматический образ. Впрочем, публика, в основном светская, была настроена восторженно, поэтому вполне благодушно игнорировала антивокальное исполнение тенора. Как тут не вспомнить, что именно Пласидо Доминго был одним из самых изумительных Каварадосси второй половины ХХ века. Его дирижирование не сознает новой художественной реальности, но трогательно объединяет певцов мощью своей легендарной личности.

В финале Тоска, одержимая ложной надежной спасти любимого, мечущаяся и растерянная, появилась на сцене. Неожиданно босоногая, она будто протестовала в ответ на нескончаемое режиссерское позерство. Любовь - самое сильное и беззащитное чувство, но именно оно рождает жизнь…

Фото: Ольга Рунева/ novayaopera.ru
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Анна Нетребко обещает вернуться к своей Тоске в Большом. Ныне Нетребко и Доминго должны были вместе дать три спектакля. Но звездный дуэт появился лишь дважды. Нетребко должна была отправиться в Стокгольм, чтобы из рук ее Величества королевы Сильвии получить престижную музыкальную премию "Полар". С нашей певицей награду получила композитор, поэт-песенник из США Дайан Уоррен. Церемония награждения должна была состояться 9 июня 2020 года, затем ее перенесли на 22 мая нынешнего года. Но в итоге премию вручили только в октябре. Премия "Полар" была учреждена менеджером шведской группы ABBA Стигом Андерсоном, который основал для нее фонд. Размер премии для каждого исполнителя составляет 1 миллион крон. Лауреатами "Полар", которую также называют Нобелевской премией в области музыки, в разное время становились Мстислав Ростропович, Валерий Гергиев, София Губайдулина, Пол Маккартни, Боб Дилан, Стиви Уандер, Элтон Джон, Стинг.

Кстати

Самый главный проект Пласидо Доминго - конкурс "Опералия", основанный в 1993 году в Париже, стартовал в Москве в понедельник. Уже позади четвертьфинальные выступления. Победителей конкурс назовет 24 октября на Исторической сцене Большого театра. В прошлом году из-за пандемии конкурс, который открыл миру наибольшее количество звезд, не состоялся. Ныне за самые щедрые награды среди соревнований молодых певцов в Москве борются 32 участника и 14 стран - от России и США, Перу и Монголии до Франции и Южной Кореи, Великобритании и Узбекистана.

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