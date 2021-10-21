Автомобилистам в Москве посоветовали перейти на зимнюю резину

Московским автомобилистам из-за неустойчивой погоды пора переходить на зимнюю резину, считают в департаменте транспорта.

"В Москве - дождь и временами снег. Поэтому советуем начать менять шины", - сообщили в ведомстве. Летняя резина, объяснили в дептрансе, жестче зимней по составу, поэтому при снижении температуры шины твердеют. А это опасно.

В предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, в столице станет ощутимо холоднее. В ночные часы прогнозируется около 0. Днем в субботу ожидается до +7, а в воскресенье - до +5.