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21.10.2021 13:56
Рубрика: Легковые авто

Автомобилистам в Москве посоветовали перейти на зимнюю резину

Текст: Сергей Жуков

Московским автомобилистам из-за неустойчивой погоды пора переходить на зимнюю резину, считают в департаменте транспорта.

Фото: iStock
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"В Москве - дождь и временами снег. Поэтому советуем начать менять шины", - сообщили в ведомстве. Летняя резина, объяснили в дептрансе, жестче зимней по составу, поэтому при снижении температуры шины твердеют. А это опасно.

В предстоящие выходные, по прогнозам синоптиков, в столице станет ощутимо холоднее. В ночные часы прогнозируется около 0. Днем в субботу ожидается до +7, а в воскресенье - до +5.