Беларусь должна остаться президентской республикой, убежден Лукашенко

Александр Лукашенко заявил, что не допустить разбалансированности системы органов государственной власти Беларуси - важнейшая задача рабочей группы по доработке проекта новой Конституции страны. Она впервые собралась 21 октября на совещании у главы государства, передает пресс-служба президента РБ.

Поясняя свою позицию, белорусский руководитель подчеркнул, что РБ должна остаться президентской республикой, но власть внутри страны должна быть сбалансированной. Важно, уточнил он, избежать смешения функций и полномочий ключевых органов, обеспечить согласованность их действий. "И Всебелорусское народное собрание вводится не потому, что кто-то из присутствующих или действующий президент прямо рвется на эту должность, а для того, чтобы обеспечить сдерживание и противовес", - констатировал он.

Кстати, беглая оппозиция, обратил внимание Лукашенко, пытается убедить всех, будто Основной закон разрабатывается под действующего президента. Развенчивая этот миф, он пояснил, что именно нынешняя Конституция закрепляет сильную президентскую власть. Она, по его словам, "действительно очень жесткая. Многие специалисты говорят, что авторитарного характера у нас власть в силу этой Конституции - это действительно так".

Вот почему, по мнению белорусского лидера, пришло время перераспределить полномочия между органами власти. Их обязанности и зоны ответственности должны быть рассредоточены, но страна все равно должна остаться президентской республикой, убежден Лукашенко, акцентировав внимание на том факте, что так считает преимущественное большинство белорусов.

Новый проект Основного закона, заявил он в этом контексте, должен разрабатываться с учетом конструктивных мнений народа, а не с оглядкой на беглую оппозицию. "Мы будем их слышать, хотим ли мы этого или нет, но реагировать на каждый чих из-за пределов нашей страны людей, которые сегодня отрабатывают деньги американцев, немцев и прочих, сидя в Польше или Литве, - тогда мы перестанем работать и заботиться о собственном народе, и ни COVID, и ни санкции - ни одного вопроса мы не решим", - подытожил он.

Как уже сообщалось, 28 сентября на расширенном заседании Конституционной комиссии президент, подводя итоги дискуссии, определил, как и кто до референдума будет работать над проектом нового документа. По его поручению было подготовлено распоряжение о создании рабочей группы, которая теперь и занимается окончательной доработкой проекта Основного закона.