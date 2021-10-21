Лукашенко собрал рабочую группу по доработке Конституции

Рабочая группа по доработке проекта новой Конституции Беларуси проводит первую встречу с главой государства, информирует в четверг пресс-служба Александра Лукашенко.

Как уже сообщал "СОЮЗ", в конце сентября белорусский лидер поручил сформировать данный коллектив специалистов для доработки проекта Основного закона, который ранее подготовила Конституционная комиссия.

Анализируя представленный проект, Лукашенко тогда, в частности, не обнаружил в нем переходных положений, не была сформулирована судьба Всебеларусского народного собрания и ряд других принципиальных вопросов.

В состав рабочей группы, уточняют новостные порталы, вошли глава администрации президента Игорь Сергеенко, спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, заместитель госсекретаря Совета безопасности Александр Рахманов, руководитель аппарата правительства Константин Бурак, представители Конституционного суда и Федерации профсоюзов, ряда других общественных структур.

Президент пояснил, что Конституционная комиссия "не распускается, не исчезает. Она продолжает работать. Группа юристов после всенародного обсуждения каждую строчку просмотрит и окончательно юридическим языком пропишет документ, который будет выноситься на референдум". А рабочая группа должна состоять не только из профессиональных правоведов, уточнил Лукашенко свою инициативу.

Он подтвердил, референдум по новой редакции Основного закона страны состоится не позднее февраля 2022 года.