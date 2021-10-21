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Рубрика: В мире

Билл Клинтон сообщил об отличном самочувствии после выписки из больницы

Фото: AFP/SAUL LOEB Фото: AFP/SAUL LOEB
Фото: AFP/SAUL LOEB

Бывший президент США Билл Клинтон выступил с первым после выписки из больницы видеообращением, которое опубликовано на странице политика в Twitter. Он сообщил, что чувствует себя отлично.

Фото: AP Photo
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По словам Клинтона, он очень рад возвращению домой. "Чувствую себя отлично, наслаждаюсь прекрасной осенней погодой", - цитирует ТАСС. Экс-президент также поблагодарил персонал медцентра, где он проходил лечение, и рекомендовал американцам заботиться о своем здоровье.

Напомним, 75-летний Клинтон посещал Калифорнию по делам своего фонда. Он был госпитализирован во вторник, после того как почувствовал усталость и обратился в больницу для обследования. Диагноз - "сепсис", причиной которого считается инфекция мочевыводящих путей. 17 октября политик был выписан из больницы.

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