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21.10.2021 22:46
Рубрика: Экономика

Биткоин падает после рекордного роста

Текст: Евгения Думанская
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости
Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Биткоин не смог удержаться у отметки в 67 тысяч долларов, до которой почти добрался 21 октября - после сильного роста криптовалюта начала снижаться, следует из данных торгов.

Фото: istock
Цена биткоина побила исторический рекорд

Так, согласно информации CoinDesk, в 21:36 биткоин стоил около 62,8 тысячи долларов. В начале дня торги стартовали с цены выше 66 тысяч, таким образом, падение в течение суток превышает 5%.

В апреле биткоин достиг рекордных показателей, после чего рухнул в два раза. Курс довольно уверенно восстанавливался до сентября, когда случился откат на 7%. После этого биткоин продолжал расти, довольно быстро преодолев рекордные отметки в 45, 50, 55, 60 и 65 тысяч. С начала года криптовалюта выросла в цене примерно на 116%.

Как стало известно, Россия попала в тройку лидеров среди стран мира по майнингу биткоина, уступив только США и Казахстану. Российские власти уже высказались о перспективах изменения тарифов на электричество для майнеров.

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