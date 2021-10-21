Биткоин падает после рекордного роста

Биткоин не смог удержаться у отметки в 67 тысяч долларов, до которой почти добрался 21 октября - после сильного роста криптовалюта начала снижаться, следует из данных торгов.

Так, согласно информации CoinDesk, в 21:36 биткоин стоил около 62,8 тысячи долларов. В начале дня торги стартовали с цены выше 66 тысяч, таким образом, падение в течение суток превышает 5%.

В апреле биткоин достиг рекордных показателей, после чего рухнул в два раза. Курс довольно уверенно восстанавливался до сентября, когда случился откат на 7%. После этого биткоин продолжал расти, довольно быстро преодолев рекордные отметки в 45, 50, 55, 60 и 65 тысяч. С начала года криптовалюта выросла в цене примерно на 116%.

Как стало известно, Россия попала в тройку лидеров среди стран мира по майнингу биткоина, уступив только США и Казахстану. Российские власти уже высказались о перспективах изменения тарифов на электричество для майнеров.