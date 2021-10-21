Блогер разобрал Toyota LC 300 и показал все отличия от "двухсотого"

Илья Свиридов на прошлой неделе анонсировал выход видео с разбором нового Toyota Land Cruiser 300. Время пришло: блогер рассказал, почему модель действительно новая и является настоящим внедорожником.

В этом видео "Клубный сервис" прошёлся по раме, коробке передач и ходовой части LC 300. Разборка автомобиля началась со снятия пластиковых элементов кузова, и во время демонтажа ни одно крепление не пострадало. Массивный бампер скрывает за собой электропроводку, шланги омывателя фар, камеру переднего обзора и блоки противотуманок.

В Land Cruiser 300 много элементов из легкосплавного алюминия: из него изготовлены передние крылья, капот, пятая дверь, крыша, а также массивный рычаг передней подвески.

Внедорожник по-прежнему базируется на рамной конструкции, но рама отличается от той, что есть у LC 200: применена лазерная сварка, изменены поперечные усилители, модернизированы зоны программируемой деформации. По массивности профиля рама "трёхсотого" превосходит даже Toyota Sequoia.

Также Свиридов объяснил, почему новый V6 3.5 несмотря на алюминиевый блок - это не так страшно, как улучшились тормоза, защита элементов, расположенных под кузовом.