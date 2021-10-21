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21.10.2021 12:04
Рубрика: Легковые авто

Царь-мотор. GM выпустил двигатель V8 мощностью более 1 000 л.с.

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: Пресс-служба GM. Фото: Пресс-служба GM.
Фото: Пресс-служба GM.

Концерн General Motors разработал новый мотор с индексом Chevrolet ZZ632/1000. Он развивает 1004 л.с. мощности и 1188 Нм крутящего момента - это самый производительный бензиновый агрегат для легковушек в истории Chevrolet.

Фото: Пресс-служба ЗМЗ.
Легендарный мотор ЗМЗ V8 снимают с производства

Новинка относится к семейству Big Block V8 и позиционируется как crate engine, "двигатель в ящике", т.е. ZZ632/1000 планируют отгружать только на вторичный рынок - для применения в индивидуальных тюнинговых проектах или трековых болидах.

632 в индексе - это указание на рабочий объем в кубических дюймах, 10,35 л. Производитель подчеркивает, что впускные и выпускные отверстия на каждый цилиндр у ZZ632 имеют одинаковые сечения в отличие от других моторов Big Block, у которых они различаются от цилиндра к цилиндру. Кроме того, ZZ632 оснащен индивидуальными форсунками - это повышает характеристики мотора. Максимальная мощность достигается при 6600 об/мин.

Отливка блока у ZZ632 такая же, как у 9,4-литрового ZZ572, который дебютировал на трековой версии спорткара Camaro летом этого года.

Производство нового мотора стартует в 2022 году, продавать его будут только на рынке Северной Америки.

#Chevrolet