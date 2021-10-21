ЦБ сможет количественно ограничивать выдачу потребкредитов

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, его цель - "предотвращение накопления рисков заемщиками и замедление чрезмерного роста необеспеченного потребительского кредитования".

Как ранее сообщала "РГ", 1 октября принять закон о количественном ограничении в срок до 1 декабря 2021 года поручил президент России Владимир Путин.

А 22 сентября в Совете Федерации глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в России ускорились темпы роста необеспеченного кредитования. На это, по ее словам, повлияли и повысившиеся инфляционные ожидания, и привлекательные ставки.

"Банкам, конечно, это нравится, они ищут способы обойти действующие ограничения, - уточнила глава ЦБ. - Выросла доля потребкредитов на срок более 5 лет с 11% до пандемии до 21% во втором квартале 2021 года". В этом случае ежемесячный платеж уменьшается, но общая сумма долга на заемщика растет.

Доля заемщиков, которые из дохода тратят более 80% на обслуживание ссуды, выросла на 7 процентных пунктов до 30% во втором квартале 2021-го.

По словам Набиуллиной, ЦБ охлаждает рынок потребкредитования: Банк России повышал, и с 1 октября 2021 года было новое повышение надбавок по потребссудам.

"Но все равно они не идеальный инструмент, - уточнила глава ЦБ. - Они заставляют менять поведение банков с не очень большим запасом капитала, а у кого он есть, переманивают клиентов к себе, и темп роста потребкредитования сохраняется".