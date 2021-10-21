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21.10.2021 16:35
Рубрика: Digital

Чем опасны виртуальные знакомства

Текст: Елена Новоселова
Сайтами знакомств в мире пользуется 400 миллионов человек. В России на этих сервисах зарегистрировано 50 миллионов. Ежедневно в поиске любви туда заходит три миллиона сограждан. Но хорошая ли эта идея - виртуальным способом знакомиться с человеком, который всю реальную жизнь, как говорил один киноперсонаж, будет "мелькать у тебя перед глазами"? И главное - безопасно ли это?

Между тем за последние три года число доменов сайтов знакомств увеличилось в 30 раз. И только за лето 2021-го, по данным сервиса ЮMoney, покупки на них выросли в 4,7 раза. А мошенники изобретают все новые способы отъема денег у населения.

Фото: Предоставлено организаторами фестиваля
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"Самая популярная схема мошенничества - это элементарное попрошайничество, то есть, когда просят оплатить какое-то лечение, билеты на поезд, человек пишет, что застрял в другой стране, ему нужна помощь. Следующая история довольно популярная в последнее время - это всевозможные покупки билетов - стендап, кинотеатры, - рассказал на пресс-конференции в НСН руководитель службы безопасности одного из сайтов знакомств Сергей Бабаджанян. - Там людей ухитряются обманывать дважды - при покупке билета на несуществующее мероприятие и при попытке вернуть деньги, когда им пишут: вот ссылка, попробуйте по ней пройти еще раз, чтобы вернуть деньги".

Бабаджанян утверждает, что сайты знакомств хорошо защищены, а все мошенничества происходят в мессенджерах. "У нас есть несколько способов идентификации пользователей. В частности, проверить принадлежность номера телефона абоненту, а также добровольная история, которая называется "подтверждение фотографией". Это наиболее эффективное средство. Мы просим пользователя сфотографироваться с определенным жестом, а дальше наш алгоритм сравнивает фото, которые мы получили с устройства пользователя, с теми, которые загружены в анкету".

Пандемия стала одним из триггеров, который переместил большинство мошенников в онлайн, считает директор по стратегическим коммуникациям Infosecurity Александр Дворянский. По его словам, особенно бояться сегодня нужно фейковых сайтов знакомств: "Там берут деньги за регистрацию, оценивают вашу геолокацию и другие данные". Очень популярны темы с подарками: скажем, отправь букет цветов. Это фишинговые сайты, которые созданы исключительно для зарабатывания денег.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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"Персональные данные могут быть использованы злоумышленниками для социальной инженерии. В ход идут и старые добрые способы шантажа. Скажем, общается пользователь с девушкой в интернете, предлагает перейти на другой мессенджер, например, в скайп. Встреча записывается и начинается вымогательство денег, - говорит Дворянский. - Другой сюжет: мошенники просят "возлюбленного" пригласить в дорогой ресторан, присылают ссылку, которая тоже мимикрирует под известный бренд, чтобы внести предоплату. Все упирается в отсутствие финансовой грамотности посетителей сайтов знакомств и в расчет на импульсивность решения: "Ну конечно, дорогая, я же рыцарь!".

Между тем, по данным руководителя ассоциации профсоюзов полиции России Алексея Лобарева, статистика по киберпреступности удручающая: ее рост в последний год равен 80%. Прекрасные дамы, желающие познакомиться на сайте знакомств, на самом деле часто орудуют из тюрем. "Я выезжаю в тюрьмы, колонии и беседую с этими мошенниками, спрашиваю их, как они обманывают. Бывают такие схемы сложные, с использованием целой группы людей", - рассказал эксперт.

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