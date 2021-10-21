Ученые: COVID-19 повышает риск Альцгеймера и Паркинсона

Некоторые вирусные заболевания, включая COVID-19, могут увеличивать риск развития нейродегенеративных заболеваний, говорится в исследовании специалистов Боннского университета, опубликованном в "Nature Communications".

Как было установлено в ходе серии экспериментов с культурами клеток, некоторые вирусные молекулы способствуют распространению агрегатов неправильно свернутых белков - это характерно и для нейродегенеративных заболеваний, например, Альцгеймера и Паркинсона.

Специалисты имитировали ситуацию распространения вирусной инфекции, заставляя клетки производить вирусные белки. Их присутствие в клеточной мембране и внеклеточных везикулах привело к распространению белковых агрегатов. Белки с патологией распространялись вне зависимости от типа клеток. Ученые пришли к выводу, что присутствие вирусов способствует распространению неправильно свернутых белков в другие клетки и может провоцировать развитие болезней мозга.

Болезнь Альцгеймера считается неизлечимой - можно только контролировать развитие и замедлить его. Ранее ученые сообщили, что даже небольшие когнитивные нарушения могут свидетельствовать о заболевании.