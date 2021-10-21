Эксперт: рекомендованных розничных цен на машины сейчас не существует

Ситуацией с дефицитом на российском авторынке решили воспользоваться дилеры, многие из которых в этих условиях просто отказываются продавать клиентам машины без дополнительного оборудования, чья стоимость добавляет к заводской цене от 100 до 700 тысяч рублей на масс-маркете, а в премиальном сегменте - гораздо больше миллиона.

Также стало проблематично приобрести автомобиль за наличные - при наличии очередей дилер отдает предпочтение клиентам, покупающим машину в кредит, тем более что "в нагрузку" к нему идет еще и страховка.

"Рекомендованных розничных цен сейчас, можно сказать, не существует. Можно изучить предложения дилеров бренда и выбрать самое выгодное, но приобрести новую машину "по прайсу" от производителя не получится.

Дилеры понимают, что при ограниченном предложении автомобили купят и с дополнительным оборудованием на весьма приличные суммы. Набор основных "допов" у всех дилеров схожий - это коврики в багажник и салон, шумоизоляция, сигнализация с автозапуском, защита картера, тонировка задних стекол, камера заднего вида, "брызговики" и другие мелкие доработки", - комментирует "РГ" аналитик "Дрома" Игорь Олейников.