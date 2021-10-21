Ясная поляна ввела QR-коды для посетителей

Начиная с 22 октября, посетить Ясную поляну могут только те, кто имеет QR-код о проведенной вакцинации или перенесенной коронавирусной инфекции.

Такое решение дирекции музея основано на Указе №62 Губернатора Тульской области "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области".

Наличие QR-кода будет проверяться при покупке билетов в кассах музея или терминале у входа. Обладатели электронного билета вместе с ним также должны будут предъявлять QR-код. Также у всех посетителей спросят паспорт. У детей QR-код спрашивать не будут.

Кстати, ограничения распространяются не только на мемориальные здания, но и на усадебный парк - прогуляться по нему без кода не получится.