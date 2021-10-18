Указ губернатора Тульской области от 18 октября 2021 года № 109 "О внесении изменений и дополнений в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62"

В целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Тульской области, защиты здоровья, прав и законных интересов граждан в сфере охраны здоровья, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Законом Тульской области от 2 февраля 1998 года № 75-ЗТО "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Тульской области", с учетом предложений Главного государственного санитарного врача по Тульской области, на основании статьи 33 Устава (Основного Закона) Тульской области постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Тульской области от 15 июня 2021 года № 62 "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" следующие изменения и дополнения:

1) пункт 1 указа дополнить абзацами 4, 5 следующего содержания:

"Запретить выезды организованных детских спортивных групп за пределы Тульской области, за исключением участия в мероприятиях, включенных в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.

Запретить оказание услуг общественного питания организованным группам численностью более 10 человек.";

2) абзац 1 пункта 1.1 указа изложить в новой редакции:

"1.1. Установить, что оказание услуг общественного питания осуществляется в период с 7.00 до 24.00, за исключением дистанционной торговли и самовывоза, при условии:";

3) в пункте 2 указа:

подпункты 2, 3 изложить в новой редакции:

"2) оказание услуг музеями, музеями-заповедниками, осуществление деятельности по публичной демонстрации кинофильмов, проведению выставок, культурных и зрелищных мероприятий по показу спектаклей и представлений, в том числе цирковых, а также проведение спортивных мероприятий при условии:

наличия у посетителей (зрителей) сертификата о вакцинации против COVID-19 или сведений о перенесенных заболеваниях COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается QR-кодом, полученным с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), и осуществления его проверки организатором (исполнителем услуг) на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность посетителя (зрителя);

соблюдения требований, установленных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 г. № 18 "О мерах по ограничению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях проведения массовых мероприятий";

использования посетителями (зрителями) надлежащим образом (путем крепления средства индивидуальной защиты органов дыхания на переносице, закрывая все органы дыхания) средств индивидуальной защиты органов дыхания (масок, респираторов и иных средств защиты органов дыхания) либо защитных экранов для лица, в том числе на открытом воздухе;

3) оказание досуговых услуг бильярдными и боулингами при условии наличия у посетителей сертификата о вакцинации против COVID-19 или сведений о перенесенных заболеваниях COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается QR-кодом, полученным с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), и осуществления его проверки исполнителем услуг на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность посетителя;";

подпункт 5 пункта 2 указа исключить, соответственно изменив нумерацию подпункта;

4) дополнить указ пунктами 2.1, 3.1,4.1 и 5.1 следующего содержания:

"2.1. Посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, мест и (или) мероприятий, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 2 указа осуществляется без предъявления QR-кода.";

"3.1. Установить, что социальные услуги в стационарной и полустационарной форме оказываются организациями, осуществляющими полустационарное социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, при условии наличия у получателей услуг сертификата о вакцинации против COVID-19 или сведений о перенесенных заболеваниях COVID-19 и с даты выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев, что подтверждается QR-кодом, полученным с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), и осуществления его проверки представителем такого учреждения на соответствие данных с документом, удостоверяющим личность получателя.";

"4.1. Собственникам зданий, строений, сооружений, в которых расположены торговые и торгово-развлекательные центры, принять меры по недопущению нахождения на их территории лиц, не достигших возраста 18 лет, без сопровождения родителей (законных представителей).";

"5.1. В целях бесперебойного обеспечения оказания медицинской помощи в Тульской области руководитель федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тульский государственный университет" с учетом эпидемиологической ситуации вправе принять решение о реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий или электронного обучения студентов 3-6 курсов и ординаторов медицинского института федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Тульский государственный университет", осуществляющих трудовую деятельность в медицинских организациях.".

2. Указ вступает в силу с 22 октября 2021 года.

Губернатор Тульской области А.Г.Дюмин







