Инфекционист рассказал, почему детям нужно носить маски в общественных местах

В общественных местах, где много взрослых, дети должны быть в масках, поскольку вероятность заражения ребенка в таком случае высока. Об этом заявил врач-инфекционист Андрей Поздняков, отвечая на вопрос, нужно ли детям соблюдать масочный режим.

"Нужно, именно в общественных местах с преобладанием взрослых. В детских коллективах нет", - цитирует РИА Новости врача. Он пояснил: вероятность того, что инфицированный коронавирусом взрослый заразит ребенка, в несколько раз превышает обратную ситуацию, когда больной ребенок заражает здорового.

По словам Позднякова, у детей выделение вируса ниже, чем у взрослых, хотя риски заразиться от ребенка все равно есть. В общественных местах преобладают взрослые, поэтому маску на ребенка лучше надеть, для его же защиты, подчеркнул специалист.

Ранее профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев рассказал, что на фоне роста заболеваемости коронавирусом в России появились случаи госпитализации детей с COVID-19 в реанимацию. "В настоящее время около 13% школьников переболевают. Сейчас появились тяжелые случаи, когда детишки госпитализируются в реанимацию, и даже редкие летальные случаи", - рассказал врач.