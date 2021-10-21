Инфекционист Роспотребнадзора назвал долю детей среди заболевших COVID-19

В России доля детей, которые заразились коронавирусной инфекцией, составляет примерно 10-11 процентов. Об этом заявил замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, передает РИА Новости.

Этот показатель может меняться в зависимости от сезона, уточнил он. Например, когда дети не ходят в учебные заведения, заболеваемость снижается.

Ранее появилась информация, что в России обнаружены случаи нового варианта коронавируса AY.4.2. Изначально он был зафиксирован в Великобритании.