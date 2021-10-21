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21.10.2021 14:00
Рубрика: Российский автопром

Инженеры АвтоВАЗа решили проблему с микрочипами. Выпуск машин продолжен

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

АвтоВАЗ рассказал, как компания смогла уменьшить зависимость от текущих поставок электронных компонентов. Инженеры нашли альтернативы, позволившие возобновить выпуск автомобилей.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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"Немалая доля ответственности лежит на электронных инженерах, потому что нельзя просто так взять и поставить первую попавшуюся похожую микросхему и заменить ей ту, которая исчезла, - рассказывает Владимир Александров, начальник бюро отдела проектирования аппаратного обеспечения. - В автомобиле очень вредная окружающая среда для них, поэтому это своего рода инженерная загадка".

Частично эту загадку удалось решить инженерам АвтоВАЗа, которые придумали, протестировали и внедрили около десяти изменений, которые сделали возможным продолжение производства в ситуации отсутствия некоторых компонентов.

В компании отметили, что это укрепило синергию между АвтоВАЗом и партнёрами по Альянсу, в частности, некоторые локальные решения российских инженеров на других производственных площадках.

С 21 октября 2021 года все сборочные линии АвтоВАЗа работают.

#Lada