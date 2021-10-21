Инженеры АвтоВАЗа решили проблему с микрочипами. Выпуск машин продолжен

АвтоВАЗ рассказал, как компания смогла уменьшить зависимость от текущих поставок электронных компонентов. Инженеры нашли альтернативы, позволившие возобновить выпуск автомобилей.

"Немалая доля ответственности лежит на электронных инженерах, потому что нельзя просто так взять и поставить первую попавшуюся похожую микросхему и заменить ей ту, которая исчезла, - рассказывает Владимир Александров, начальник бюро отдела проектирования аппаратного обеспечения. - В автомобиле очень вредная окружающая среда для них, поэтому это своего рода инженерная загадка".

Частично эту загадку удалось решить инженерам АвтоВАЗа, которые придумали, протестировали и внедрили около десяти изменений, которые сделали возможным продолжение производства в ситуации отсутствия некоторых компонентов.

В компании отметили, что это укрепило синергию между АвтоВАЗом и партнёрами по Альянсу, в частности, некоторые локальные решения российских инженеров на других производственных площадках.

С 21 октября 2021 года все сборочные линии АвтоВАЗа работают.