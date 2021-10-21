Какие смартфоны Samsung купить в России, пока не запретили

Арбитражный суд Москвы запретил компании Samsung ввозить и продавать в России большинство смартфонов - в список вошли несколько десятков моделей. У Samsung есть право подать апелляцию, и компания, несомненно, это сделает.

Для пессимистов, которые напряглись и ждут полного запрета смартфонов Samsung в России или как минимум повышения цен, мы составили список наиболее достойных недорогих моделей для покупки в диапазоне до 30 тысяч рублей.

1. Samsung Galaxy M12 - дешевый (от 12500 рублей) долгожитель с емким аккумулятором и внезапно большим объемом памяти - 4/64 Гб. Камера содержит, помимо основного, и широкоугольный объектив - большая редкость для недорогих моделей.

Есть модуль NFC для бесконтактных платежей, а процессор потянет большинство бытовых задач. Экран - 6,5 дюйма с разрешением HD+. Пиксели будут практически незаметны, зато графика - достаточно шустрая, а энергопотребление не очень высокое.

2. Samsung Galaxy A32/M32. Оба этих девайса продаются в России по цене около 20 тысяч рублей и отличаются мало чем. Разве что сканер отпечатка пальца в Galaxy A32 расположен в экране, а у M32 - на боковой панели. Еще у Galaxy A32 четыре гигабайта памяти, а у M32 - шесть.

Обе версии оснащены экраном FullHD+ на 6,4 дюйма с частотой обновления 90 Гц, работают на процессоре MediaTek Helio G80, который позиционируется как недорогое решение для геймеров, имеют по 128 Гб памяти (есть 64-гигабайтная версия A32, но лучше доложить две тысячи и купить старшую модификацию), оснащены неплохими камерами со всеми необходимыми модулями: основной на 64, ультраширик на 8 Мп, макро, портретник.

3. Samsung Galaxy A52 - топ за свои деньги у южнокорейцев. Процессор Qualcomm Snapdragon 720G, дисплей FullHD+ на 6,5 дюйма и 90 Гц, Android 11 из коробки (как и у предыдущих двух моделей), камера с оптической стабилизацией на основном модуле (широкоугольный и остальные также в наличии), защита от воды и пыли IP67. Цена - от 28 тысяч рублей.