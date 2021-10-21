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Рубрика: Культура

Конкурс Шопена в Варшаве назвал своих победителей

Текст: Ирина Муравьева
По традиции церемония объявления лауреатов очередного (XVIII) конкурса Шопена прошла глубокой ночью в зрительском фойе Национальной филармонии, где собрались представители СМИ и публика. Ждать пришлось дольше обычного: жюри заседало не два, а четыре часа, зато вышло на парадную лестницу с расширенным лауреатским списком. Восемь лауреатов вместо шести - к такому результату члены жюри пришли по итогам голосования, присудив дополнительно еще одну вторую и четвертую премии.
Лауреаты конкурса Шопена. Фото: Ирина Муравьева/РГ Лауреаты конкурса Шопена. Фото: Ирина Муравьева/РГ
Лауреаты конкурса Шопена. Фото: Ирина Муравьева/РГ

Победителем стал пианист из Канады Брюс (Xiaoyu) Liu, завершавший весь финальный тур ми-минорным концертом Шопена и заслуживший стоячие овации зала за свою виртуозность, скоростные темпы и эффектную драматургию - за те качества, которые, казалось бы, чужды шопеновской стилистике. Но жюри эта интерпретация убедила, Ли получит золотую медаль и премию в 40000 долларов. В верхние строчки победителей попали также пианисты из Италии/Словении - Александр Гаджиев и Японии - Кёхей Сорита - выпускник Московской консерватории (класс Михаила Воскресенского, разделившие второе место (серебряная медаль и 30000 долларов). Бронза и 20000 долларов достались испанцу Мартину Гарсиа Гарсиа. А еще четверо финалистов поделили между собой премии: четвертую премию получат японка Аими Кобаяши, которой, кстати, многие предсказывали победу, и польский пианист Якуб Кушлик. Пятая премия досталась итальянке Леоноре Армеллини, шестая - канадцу Жун Ли Бую.

Фото: МКЗ "Зарядье"
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Единственной российской участнице, дошедшей до финала, Еве Геворгян (17 лет, ученица Натальи Труль), представлявшей также Армению, ни премий, ни спецпризов не присудили. Конкуренция в финальном туре была тяжелая. Во-первых, соревновались не десять (по регламенту) человек, а двенадцать, поскольку жюри не смогли отказать двум сильным участникам в финальном выступлении. Во-вторых, из этих двенадцати пианистов, девять играли ми-минорный концерт Шопена, и все достоинства, ошибки, недостатки исполнения были наглядными, открывались в сравнении. Победителем в битве концертов вышел Брюс Лю, мазурку лучше всех сыграл поляк Кушлик, сонату - Гаджиев, а концерт - Мартин Гарсиа Гарсиа.

В четверг вечером на сцене Национальной оперы (Театр Вельке) состоится концерт лауреатов конкурса Шопена, где будет звучать весь этот весь набор сочинений - мазурка, соната, концерт и т.д.. На концерте должен присутствовать президент Польши Анджей Дуда, являющийся патроном конкурса Шопена.

А лауреатские концерты продолжатся еще 22 и 23 октября, но уже на сцене Национальной филармонии. В гала-концертах, согласно регламенту, могут участвовать только лауреаты и дипломанты конкурса, в этом году - это восемь пианистов.

К слову, билеты на конкурс были полностью выкуплены еще в прошлом году. Конкурс транслировался на весь мир, по предварительным итогам, его первые туры посмотрели более 20 миллионов человек. Эта статистка еще не окончательная. Так же, пока не утверждены окончательно и концертные туры лауреатов.

Справка "РГ"

XVIII конкурс проходил в Варшаве со 2 октября в Национальной филармонии. На конкурс было подано более 500 заявок из разных стран. После предварительно прослушивания в основной конкурс прошли 87 пианистов. Из них четверть - китайцы (22 музыканта), пять пианистов из России, а также из Японии, Южной Кореи, Италии, Канады, Армении, Китайского Тайбэя, Кубы, Латвии, Испании, Таиланда, США, Великобритании и Вьетнама.

Материал о конкурсе Шопена в Варшаве читайте в ближайших номерах "РГ".

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