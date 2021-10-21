Распоряжение губернатора Курской области от 21 октября 2021 года № 345-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Новости

ОНФ посчитает изношенность теплотрасс в котах 14:07
На Урале совершил аварийную посадку Ан-2 14:05
Матвиенко призвала не использовать нерабочие дни в качестве отпуска 14:03
Эксперт объяснил, почему после вакцинации могут отсутствовать антитела к COVID 14:02
В школах Москвы "длинные" каникулы начнутся 28 октября 13:58
Автомобилистам в Москве посоветовали перейти на зимнюю резину 13:56
В Подмосковье школьные каникулы перенесли на нерабочие дни 13:55
Актер из "Шрека" Джек Энджел умер перед своим днем рождения 13:50
В Крыму начнут производство экспресс-тестов для выявления COVID-19 13:30
Песков прокомментировал присуждение Навальному премии Сахарова 13:26
Роскомнадзор: Google, Facebook и Twitter оштрафованы на 140 млн рублей 13:11
Скончался оператор Свердловской киностудии Борис Шапиро 13:09
Путин встретится с премьером Израиля в Сочи 12:59
В Австрии без прививки не пустят на рабочее место 12:58
Путин выступит с интересной речью на сессии "Валдая" 12:53
Плановая медицинская помощь в Москве на период "длинных" выходных сохранится в полном объеме 12:43
Московская область вводит новые ограничения из-за коронавируса 12:38
В "длинные" выходные с 28 октября по 7 ноября в детсадах будут работать дежурные группы 12:35
Умер лауреат премий "Оскар" и "Грэмми" Лесли Брикасс 12:33
Рестораны и кафе в Москве в "длинные" выходные продолжат работать на вынос 12:32
Росэнергоатом объяснил остановку энергоблока на Ростовской АЭС 12:18
Лукашенко: Беларусь должна остаться президентской республикой 12:13
Минпросвещения: В детсадах в нерабочие дни будут дежурные группы 12:03
Умер актер Вольдемар Лобиньш 12:00
Оперштаб: в Москве выявлено 7 897 новых случаев COVID-19 11:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
21 октября 2021 г.

Распоряжение губернатора Курской области от 21 октября 2021 года № 345-рг "О внесении изменения в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 21 октября 2021 г.
Опубликован 21 октября 2021 г.

Документ является поправкой к

Распоряжение губернатора Курской области от 10 марта 2020 года № 60-рг "О введении режима повышенной готовности"

Во изменение распоряжения Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности":

Внести в распоряжение Губернатора Курской области от 10.03.2020 № 60-рг "О введении режима повышенной готовности" (в редакции распоряжений Губернатора Курской области от 01.02.2021 № 30-рг, от 05.02.2021 № 36-рг, от 11.02.2021 № 37-рг, от 17.02.2021 № 46-рг, от 20.02.2021 № 49-рг, от 26.02.2021 № 51-рг, от 12.03.2021 № 64-рг, от 16.03.2021 № 67-рг, от 01.04.2021 № 80-рг, от 16.04.2021 № 103-рг, от 30.04.2021 № 130-рг, от 19.05.2021 № 145-рг, от 22.06.2021 № 195-рг, от 07.07.2021 № 216-рг, от 09.08.2021 № 266-рг, от 20.08.2021 № 286-рг, от 28.09.2021 № 314-рг, от 01.10.2021 № 316-рг, от 11.10.2021 № 327-рг, от 14.10.2021 № 334-рг, от 15.10.2021 № 336-рг) изменение, дополнив абзац второй пункта 41 после слов "пунктов вакцинации" словами ", предприятий розничной торговли, реализующих детские товары, имеющие отделы по продаже продуктов детского питания".

Губернатор Курской области Р.Старовойт



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией