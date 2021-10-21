Легендарный мотор ЗМЗ V8 снимают с производства

Заволжский моторный завод не откажется от выпуска 4-цилиндровых легковых двигателей, поскольку их производство завязано на УАЗ, который еще долго планирует собирать свои внедорожники. При этом ЗМЗ официально анонсировал прекращение выпуска грузовых V-образных 8-цилиндровых двигателей - оно произойдет уже в конце 2021 года.

"По производству 8-цилиндрового двигателя принято решение прекратить сборку до конца этого года. Сотрудникам, которые задействованы на сборке V8, будут предложены другие рабочие вакансии, т.к. мы нуждаемся в высококвалифицированных рабочих кадрах. Производство комплектующих для вторичного рынка для этого двигателя продолжится", - заявил Руслан Горевой, генеральный директор ЗМЗ (цитата по внутризаводской газете "Мотор").

Линейка ЗМЗ V8 сейчас включает моторы ЗМЗ-523 (бензин) и ЗМЗ-524 (бензин + пропан-бутан). Моторы имеют унифицированный легкосплавный блок цилиндров на основе алюминия, рабочий объем 4,67 л, диаметр цилиндра - 92 мм и ход поршня - 88 мм. ЗМЗ-523 развивает 124 л.с. мощности и 298 Нм крутящего момента, ЗМЗ-524 - 138 л.с. и 314 Нм.

До 2020-го крупные объемы моторов ЗМЗ-523/524 закупал Горьковский автозавод, поскольку комплектовал ими классические "ГАЗоны" и "Садко", однако в прошлом году устаревшие грузовики сняли с производства, в итоге ЗМЗ-523/524 поставляют только на вторичный рынок и на Павловский автобусный завод "Группы ГАЗ" для комплектования ими автобусов типа ПАЗ-3205 и ПАЗ-3203. ЗМЗ-523/524 является глубоко модернизированной версией двигателя ЗМЗ-53 образца 1961 года.