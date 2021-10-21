Постановление правительства Магаданской области от 21 октября 2021 года № 812-пп "О внесении изменений в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области"

Правительство Магаданской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Магаданской области от 29 апреля 2021 г. № 340-пп "О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области" следующие изменения:

1.1. Преамбулу изложить в следующей редакции:

"В целях создания устойчивого коллективного иммунитета населения Магаданской области против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предотвращения групповых очагов заболеваний новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в коллективах организаций, усиления защитных мер в условиях эпидемической опасности сочетанной циркуляции гриппа, новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и других острых респираторных вирусных инфекций, в соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Правительство Магаданской области постановляет:".

1.2. Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденные указанным постановлением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования, за исключением пункта 7.1 Мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области, утвержденных указанным постановлением (в редакции настоящего постановления), который вступает в силу с 30 октября 2021 года.

Губернатор Магаданской области С.К.Носов





Приложение к постановлению Правительства Магаданской области от "21" октября 2021 г. № 812-пп





"МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19) НА ТЕРРИТОРИИ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ

Меры по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Магаданской области (далее также -Меры) устанавливают обязательные для исполнения гражданами и организациями правила поведения, требования к осуществлению деятельности в условиях угрозы распространения на территории Магаданской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Для целей настоящих Мер используются следующие термины и сокращения:

социальное дистанцирование - соблюдение гражданами дистанции до других граждан не менее полутора метров в общественных местах;

лицевые маски для защиты дыхательных путей - медицинские одноразовые маски, ватно-марлевые маски, маски многоразового использования, респираторы или иные их заменяющие средства индивидуальной защиты дыхательных путей;

метод ИФА - метод иммуноферментного анализа;

метод ПЦР - метод полимеразноцепной реакции;

антитела класса IgG и IgM - антитела иммуноглобулина (1g) класса G в защитных титрах, антитела иммуноглобулина (1g) класса М в защитных титрах соответственно;

РНК - рибонуклеиновая кислота.

1. Гражданам, находящимся на территории Магаданской области:

1) соблюдать социальное дистанцирование;

2) обеспечить использование лицевых масок для защиты дыхательных путей в местах приобретения товаров, работ, услуг, в зданиях (помещениях) организаций, в общественном транспорте.

Применение лицевых масок для защиты дыхательных путей также обязательно в иных общественных местах, используемых гражданами для работы, учебы, отдыха, проведения массовых мероприятий, где невозможно соблюдение социального дистанцирования.

2. Лицам из группы повышенного риска, достигшим возраста 60 лет и старше, а также имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, за исключением лиц, иммунизированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также лиц, ранее переболевших лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение последних 6 месяцев, соблюдать режим "самоизоляции", а именно не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы, исполнения государственных или общественных обязанностей), которая не приостановлена настоящими Мерами;

3) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг;

4) выгула домашних животных;

5) выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

6) участия в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

7) осуществления любительского рыболовства и охоты.

Условия соблюдения режима "самоизоляции", в том числе освобождение работников от необходимости нахождения на рабочих местах в период "самоизоляции", предоставление гарантий и компенсаций в связи с вынужденным приостановлением работы, определяются локальными нормативными актами работодателей либо отдельными соглашениями сторон трудового договора.

3. Ограничить на территории Магаданской области:

1) количество одновременно присутствующих граждан в концертных залах, помещениях театров до 70 процентов от общей вместимости соответствующего места проведения мероприятия (концертного зала, помещения);

2) количество одновременно присутствующих граждан в помещениях учреждений клубного типа (клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества) до 70 процентов от общей вместимости соответствующего места проведения мероприятия (помещения);

3) проведение государственных, светских, религиозных и иных праздников и торжеств, культурных, протокольных досуговых, развлекательных, зрелищных, выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий (за исключением спортивных), проводимых в помещениях или на открытом воздухе, с участием более 50 человек.

Установить, что проведение мероприятий, указанных в настоящем подпункте, допускается только при условии участия не более 50 человек и соблюдения участниками мероприятий социального дистанцирования;

4) количество одновременно присутствующих граждан при проведении спортивных мероприятий в помещениях спортивных сооружений закрытого типа, в том числе расположенных на территориях образовательных организаций, до 70 процентов от общей вместимости соответствующего места проведения мероприятия (помещения).

Установить, что проведение спортивных мероприятий в спортивных сооружениях закрытого типа, допускается только по согласованию с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Магаданской области;

5) допуск посетителей в объекты организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания, в период с 22 часов до 10 часов следующего дня по местному времени;

6) допуск посетителей в объекты общественного питания (за исключением организаций по доставке готовой продукции, обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций, а также осуществляющих организацию питания для работников организаций) в период с 23 часов до 06 часов следующего дня по местному времени.

3. 1. Приостановить деятельность организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории Магаданской области, не обеспечивших проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) не менее 60 % от общей численности работников, указанных в постановлении Главного государственного санитарного врача по Магаданской области от 23 июля 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

Организации, руководители организаций и индивидуальные предприниматели, не приостановившие деятельность в соответствии с настоящим пунктом, несут административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области.

Контроль за выполнением требований настоящего пункта осуществляют должностные лица органов исполнительной власти Магаданской области в сферах деятельности, установленных положениями о соответствующих органах исполнительной власти Магаданской области.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на организации (работодателей и их работников), деятельность которых не может быть ограничена в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

3. 2. Органам государственной власти Магаданской области, органам местного самоуправления, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области, обеспечить перевод на дистанционную работу всех работников из числа граждан старше 60 лет и граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к настоящему постановлению, за исключением:

- граждан, иммунизированных против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), граждан, ранее переболевших лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение последних 6 месяцев, граждан, имеющих медицинские противопоказания к вакцинации против COVID-19;

- граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования органов государственной власти Магаданской области, органов местного самоуправления Магаданской области и подведомственных им организаций.

4. Рекомендовать органам государственной власти Магаданской области, органам местного самоуправления, юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области:

4.1. Осуществлять в соответствии со статьей 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации временный перевод по инициативе нанимателя (работодателя) на дистанционную работу работников, не вакцинированных от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением лиц, переболевших лабораторно подтвержденной новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в течение последних 6 месяцев, и выполняющих работу в организациях (структурных подразделениях) с уровнем охвата вакцинацией против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) менее 80 процентов от общей численности работников.

4.2. Руководствоваться положениями части второй статьи 157 Трудового кодекса Российской Федерации в организациях (структурных подразделениях), где с учетом специфики работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, невозможно осуществить временный перевод сотрудника на дистанционную работу по инициативе работодателя, либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными средствами.

5. Обязать лиц, прибывающих в Магаданскую область с территории иностранных государств, в том числе в целях транзитного проезда через территорию Российской Федерации (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку, морских судов):

1) граждан Российской Федерации:

- в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации пройти однократное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР;

- до получения результатов лабораторного исследования на C0VID-19 методом ПЦР соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания);

- разместить на Едином портале государственных и муниципальных услуг путем заполнения формы "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/!) сведения о результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР в течение четырех календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации;

- в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

При наличии вакцинации против COVID-19 в течение последних 12 месяцев или сведений о перенесенном в последние 6 месяцев заболевании COVID-19 проведение лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, указанного в настоящем подпункте, не требуется, при этом сведения о перенесенном заболевании COVID-19 или вакцинации против COVID-19 размещаются гражданином на Едином портале государственных и муниципальных услуг путем заполнения формы "Предоставление сведений о результатах теста, перенесенном заболевании или вакцинации от новой коронавирусной инфекции для прибывающих на территорию Российской Федерации" (https://www.gosuslugi.ru/400705/!) не позднее дня прибытия на территорию Магаданской области;

2) иностранных граждан, лиц без гражданства:

- обеспечить наличие при себе медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (Магаданской области).

В случае невозможности представить медицинский документ на русском или английском языках допускается его представление на официальном языке государства регистрации организации, выдавшей такой медицинский документ, с переводом на русский язык, верность которого засвидетельствована консульским должностным лицом Российской Федерации.

- в случае появления любого ухудшения состояния здоровья в течение четырнадцати календарных дней со дня прибытия на территорию Российской Федерации незамедлительно обращаться за медицинской помощью по месту жительства (пребывания) без посещения медицинских организаций.

6 . Лицам, прибывшим в Магаданскую область для осуществления трудовой деятельности по приглашению работодателя соблюдать режим "самоизоляции" в течение 14 календарных дней со дня прибытия в помещениях, предоставляемых работодателем, а именно не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

1) обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

2) следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ и услуг;

3) участия в установленном порядке в мероприятиях по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

7. Всем юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области:

- исключить на объектах торговли и оказания услуг населению работу персонала с посетителями без средств индивидуальной защиты органов дыхания и рук;

- не допускать посещение объектов торговли, предприятий, мест приобретения товаров, работ, услуг гражданами без лицевых масок для защиты дыхательных путей;

- проводить на объектах торговли, предприятиях, в местах приобретения товаров, работ, услуг мероприятия по обеспечению усиленного дезинфекционного режима: влажную уборку помещений (служебных и мест общественного пользования) во время технического перерыва с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия не менее 2 раз в течение рабочего дня (смены), а также после окончания смены, дезинфекцию оборудования и инвентаря; обеззараживание воздуха, обеспечение дезинфекционными средствами для обработки рук, поверхностей и инвентаря;

- обеспечить входную дистанционную термометрию работников при входе в здание (помещение) организации и измерение температуры тела работников в течение рабочего дня;

- не допускать к работе лиц с температурой тела выше 37 градусов Цельсия и лиц, контактировавших с больным новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), при проявлении у них симптомов, не исключающих новую коронавирусную инфекцию (COVID-19);

- обеспечить строгое соблюдение требований и рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утверждаемых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации;

- предоставлять при получении требования органам исполнительной власти Магаданской области и их должностным лицам, наделенным полномочиями по осуществлению государственного контроля (надзора) в установленной сфере деятельности, информацию о выполнении постановления Главного государственного санитарного врача по Магаданской области от 23 июля 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок против коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

7.1. Установить, что посещение гражданами, достигшими возраста 18 лет:

1) массовых мероприятий, проводимых в помещениях или на открытом воздухе, с участием более 50 человек;

2) гостиниц и прочих мест для временного проживания (ОКВЭД 55.10);

3) ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания (ОКВЭД 56.10.1);

4) баров, дискотек, танцевальных площадок и мест проведения аналогичных развлекательных мероприятий (ОКВЭД 56.30);

5) кинотеатров (ОКВЭД 59.14);

6) концертных залов, театров (ОКВЭД 90.04.1);

7) многоцелевых центров и подобных заведений с преобладанием культурного обслуживания (ОКВЭД 90.04.2);

8) учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества (ОКВЭД 90.04.3);

9) библиотек, архивов (ОКВЭД 91.01);

10) музеев (ОКВЭД 91.02);

11) спортивных объектов (ОКВЭД 93.11);

12) массажных салонов (ОКВЭД 86.90.3);

13) физкультурно-оздоровительных объектов: бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, саун, соляриев, салонов для снижения веса и похудения и т.п. (ОКВЭД 96.04)

осуществляется при условии наличия у таких граждан:

- либо QR-кода, полученного с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) "Госуслуги.Стопкоронавирус" (далее - QR-код), которым подтверждается получение ими второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или однокомпонентной вакцины;

- либо QR-кода, которым подтверждается то, что они перенесли заболевание COVID-19 и с даты их выздоровления прошло не более шести календарных месяцев;

- либо QR-кода, которым подтверждается отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до предъявления QR-кода.

QR-код предъявляется гражданином на электронных устройствах или на бумажном носителе в формате, позволяющем сканировать его камерой смартфона, планшета, иного подобного устройства.

Посещение указанных объектов при предъявлении действующего QR-кода допускается после проведения сотрудниками объекта проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем, и соответствия данных о посетителе, содержащихся в QR-коде и в документе, удостоверяющем личность.

Особенности оформления QR-кода могут быть установлены постановлением Правительства Магаданской области.

В подтверждение вакцинации и результатов лабораторного исследования на COVID-19 и противопоказаний к иммунизации против COVID-19 гражданином могут быть представлены медицинская справка, медицинское заключение.

Посещение указанных объектов лицами, не достигшими возраста 18 лет, осуществляется без предъявления QR-кода в сопровождении родителей, иных законных представителей, предъявивших QR-код.

Нарушение указанных в настоящем пункте правил посещения объектов и мероприятий влечет административную ответственность за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Магаданской области.

8. Работодателям (всем юридическим лицам вне зависимости от форм собственности, организационно-правовых форм, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Магаданской области):

- обеспечить наличие у иностранных граждан, прибывающих в Магаданскую область по приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности, медицинского документа (на русском или английском языках), подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом ПЦР, отобранного не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации (Магаданской области);

- обеспечить за счет собственных средств централизованную встречу лиц, прибывающих в Магаданскую область по приглашению работодателя для осуществления трудовой деятельности, и их транспортирование к месту временного пребывания для прохождения режима "самоизоляции", установленного пунктом 6 настоящих Мер;

- обеспечить отбор биологического материала у работников при их размещении в местах временного пребывания на территории Магаданской области и проведение его лабораторного исследования на COVID-19;

- по результатам медицинского заключения не устанавливать либо сокращать срок нахождения в режиме "самоизоляции" работникам, переболевшим COVID-19 либо вакцинированным от COVID-19, с отрицательным результатом исследования методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 или на определение антигена SARS-CoV-2, и наличием антител класса IgG;

- принимать меры по минимизации контактов прибывших работников с населением Магаданской области;

- при проявлении у работников первых признаков респираторных заболеваний обеспечить их немедленную изоляцию и обращение за медицинской помощью без посещения медицинской организации;

- обеспечить неукоснительное соблюдение требований и рекомендаций по организации работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утверждаемых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

9. Установить, что обязательному тестированию на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) за счет средств областного бюджета, по графику, утверждаемому министерством здравоохранения и демографической политики Магаданской области, подлежат:

1) работники организаций социального обслуживания населения с круглосуточным пребыванием людей, подведомственных министерству труда и социальной политики Магаданской области;

2) работники областного государственного казенного учреждения здравоохранения "Магаданский областной дом ребенка специализированный";

3) работники организаций отдыха детей и их оздоровления.".







