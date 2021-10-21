Мантуров рассказал, какие предприятия продолжат работу в нерабочие дни

Ряд предприятий должен будет продолжить работать в нерабочие дни, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

По его словам, в их число войдут все системообразующие предприятия, производства непрерывного цикла, предприятия, задействованные в выпуске и поставках "антиковидной номенклатуры", а также продуктовый ретейл.

Мантуров отметил, что единственной возможностью для предприятий промышленности и торговли минимизировать негативные последствия от ограничений является вакцинация как можно большего числа сотрудников.

По данным Минпромторга, промышленные предприятия провакцинировали 48% своих работников, крупные торговые сети - порядка 60%.

В среду президент Владимир Путин объявил нерабочими дни с 30 октября по 7 ноября. По его словам, главная задача сегодня - "сбить пик новой волны эпидемии".