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Власть
20.10.2021 19:21
Текст: Кира Латухина
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8592)

С 30 октября по 7 ноября Владимир Путин объявил нерабочими днями

Ситуация с коронавирусом сложная, власти должны незамедлительно принять меры, чтобы защитить людей, важно сбить пик новой волны инфекции. Дни с 30 октября по 7 ноября включительно в России будут нерабочими, главы регионов могут ввести этот режим раньше, с 23 октября, или продлить, заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции. Позже Путин подписал соответствующий указ.
Президент - гражданам: Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо тоже остаться дома. Фото: Алексей Дружинин/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС Президент - гражданам: Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо тоже остаться дома. Фото: Алексей Дружинин/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС
Президент - гражданам: Дорогие друзья, если у вас кто-то в семье заболел, то и вам необходимо тоже остаться дома. Фото: Алексей Дружинин/ Пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Главное - сбить пик новой волны

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Президент одобрил предложение вице-премьера Татьяны Голиковой. "Сейчас особенно важно сбить пик новой волны эпидемии", - согласился он. "Безусловно, поддерживаю предложение об объявлении по всей стране нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты", - подчеркнул он. "Понятно, что в каждом регионе эпидемиологическая ситуация складывается и развивается по-разному", - продолжил президент, напомнив про право губернаторов принимать дополнительные меры. "В данном случае можно установить нерабочие дни, не дожидаясь 30 октября... Или при необходимости продлить их после 7 ноября", - пояснил он, обращаясь к тем главам регионов, где уровень заболеваемости особенно высок, а медицинские организации работают с перегрузкой. Голикова, в частности, предложила в тех регионах, где эпидемиологическая ситуация наиболее сложная, ввести нерабочие дни с 23 октября.

"Пожалуйста, берите эту ответственность на себя, она вам передана, не затягивайте, принимайте необходимые решения", - сказал губернаторам президент, решив поручить своим полпредам внимательно отслеживать это и если нужно - помогать. Путин также заметил, что темой борьбы с коронавирусом власти России занимаются каждый день, впрочем, как и весь мир. "Сейчас смотрел последние цифры", - сказал он. И в нашей стране, и за рубежом картина ясна, оценил президент, но все же попросил Голикову доложить на этот счет, в том числе и о вакцинации, включая прививочную кампанию против гриппа. "Эта проблема, к сожалению, нарастает, и не обращать на это внимания невозможно", - добавил он.

Заболеваемость растет уже больше месяца, число выявленных новых случаев ковида за сутки приближается к 35 тысячам, привела цифры вице-премьер. Особенность этого пика - распространение инфекции по всей стране. "Подъем заболеваемости в этом году начался с высоких ежесуточных цифр, причинами которых стало несоблюдение ограничительных мер и недостаточные темпы вакцинации", - пояснила она и привела показатель заболеваемости по стране - 151,4 на 100 тысяч населения, на 15,5 процента выше, чем неделей ранее. Превышение среднероссийских показателей отмечено в 35 регионах, во всех возрастных группах, но в первую очередь беспокоят граждане от 60 лет, заявила Голикова. "Развернуто 276,5 тысячи коек, 66,1 процента оснащены подачей кислорода. На утро вчерашнего дня по стране было занято 86,6 процента коек", - продолжила зампред кабмина. В 40 регионах уровень их занятости превышает среднероссийский, а в 27 регионах - более 90 процентов. Есть регионы, где эта цифра превысила 95 процентов.

Укол ради жизни

"Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от COVID-19. Ежедневно теряем более одной тысячи граждан, это страшные цифры", - сказала Голикова. При этом тяжелое течение и смертность отмечаются среди невакцинированных, добавила она. В особой зоне риска граждане старше 60 лет и страдающие хроническими заболеваниями. "Чтобы как-то остановить развитие ситуации, в 79 регионах введена вакцинация отдельных категорий, которые имеют наибольший контакт с населением", - напомнила вице-премьер.

Особую тревогу вызывает продолжающийся рост смертности от COVID-19. Ежедневно теряем более одной тысячи граждан, это страшные цифры

Темпы вакцинации постепенно растут, но пока недостаточно, оценила Голикова. Согласно поручению в Послании президента Федеральному Собранию осенью надо было достигнуть показателя коллективного иммунитета. Была установлена планка 80 процентов с учетом переболевших, но в целом по стране эта цифра сейчас чуть превышает 45 процентов. Лидеры по коллективному иммунитету - Подмосковье, Москва, Тыва, Чечня, Санкт-Петербург, Чукотка, Карелия и Белгородская область. Хуже всего ситуация в Дагестане, Кабардино-Балкарии, на Камчатке, в Татарстане, Томской области, Ставропольском крае, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Челябинской области.

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
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Снова "коды доступа", дистанционка и тесты

Реализованных мер недостаточно, чтобы переломить негативные тенденции, считает Голикова. Правительство провело консультации с регионами и выработало дополнительные меры. Первая - это предложение ввести по всей России с 30 октября по 7 ноября включительно режим нерабочих дней, а там, где ситуация наиболее сложная, - с 23 октября. Все регионы должны принять решение допускать на отдельные объекты, в том числе в нерабочие дни, граждан только с QR-кодами, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса, перенесенное заболевание, или - если есть медотвод - можно предъявить отрицательный ПЦР-тест. Правительство и региональные власти должны определить порядок функционирования организаций отдельных отраслей, например здравоохранения, культуры, заметила вице-премьер.

"После окончания нерабочих дней регионы должны расширять практику допуска на объекты и массовые мероприятия с использованием QR-кодов", - продолжила Голикова. Данные в систему учета нужно передавать день в день. Для сохранения здоровья неработающих граждан старше 60 лет, в том числе людей с хроническими заболеваниями, как можно раньше нужно ввести режим самоизоляции и рекомендовать побыстрее вакцинироваться, считает зампред кабмина. Работающих же граждан такого возраста и страдающих хроническими заболеваниями надо перевести на дистанционку до того, как они сделают прививки.

"Рекомендуем работодателям предоставлять проходящим вакцинацию два выходных", - заявила Голикова. Следует увеличить объемы тестирования, а также вакцинации против гриппа для переболевших коронавирусом, привитых от этого заболевания и детей. "Темпы вакцинации против гриппа недостаточны", - оценила вице-премьер.

Следующая мера - неукоснительная изоляция контактных лиц и людей с подтвержденным диагнозом или подозрением на коронавирус. Голикова заметила кратную разницу между теми, кто должен находиться на самоизоляции и кто должен получать больничный. Надо сохранить масочный режим, социальную дистанцию, запрет на зрелищные мероприятия и услуги общепита с 23 до 6 часов, усилить режим дезинфекции на общественном транспорте, в такси и местах массового пребывания людей, сказала она.

Для поддержки здравоохранения регионы получат 56 млрд рублей на систему ОМС, дорогостоящие лекарства от коронавируса для больниц (на сумму 4,1 млрд руб.), а также кислород. До конца года в регионы к выделенным недавно 5,1 млрд руб. будут добавлены дополнительные средства из госказны на лекарства для тех, кто лечится на дому. Отдельно Голикова попросила граждан воздержаться от поездок в другие регионы, чтобы не осложнять эпидемиологическую ситуацию.

Число выявленных новых случаев ковида за сутки приближается к 35 тысячам, сообщила Татьяна Голикова. Фото: Петр Ковалев/ ТАСС

Страховка для бизнеса

"Знаю, правительство готовит решения по поддержке бизнеса в этих условиях", - выслушав доклад, заметил президент. Под основной удар попадают организации культуры, спорта, гостиницы, общепит и бытовые услуги, перечислил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

В целом кассовые обороты у них упадут на 25-30 процентов в сутки, а в отдельных регионах и больше. В целом по стране потери составят 4 млрд рублей в сутки. "В расчете на двухнедельную паузу, нерабочие дни это порядка 60 млрд рублей - без учета непродовольственной торговли, мы там пока не предполагаем введение особых дополнительных мероприятий", - сказал он.

Белоусов предложил в пострадавших отраслях, где в основном предприятия малого и среднего бизнеса, как и прошлой весной, ввести единовременную выплату грантов в размере одного МРОТ на одного занятого. Это потребует около 27 млрд рублей и охватит порядка 2 млн человек. При этом покроет примерно половину выпадающей выручки. Сбор заявок будет через ФНС дистанционно с 1 ноября по 15 декабря, а выплаты - с 15 ноября до конца года.

Вторая мера - возобновление программы кредитной поддержки. Предельный объем кредита - один МРОТ на одного занятого, умноженный на 12 месяцев. Этого должно хватить на уплату налогов и других платежей, считает первый вице-премьер. Платежи не нужно будет осуществлять первый год, а затем ставка будет льготной - 3 процента годовых. Программа охватит 1,2 млн человек. Но есть условие - численность работников не должна снижаться больше чем на 10 процентов.

Система здравоохранения должна работать без сбоев

Выслушав доклады Голиковой и Белоусова, президент констатировал: ситуация с коронавирусом в стране сложная, темпы распространения эпидемии во многих регионах значительно выросли, а вот уровень вакцинации остается невысоким, "что во многом и предопределяет быстроту распространения инфекции".

"Очевидно, в этих условиях требуются адекватные оперативные меры реагирования властей, и наша главная задача - максимально защитить жизнь и здоровье граждан", - заявил Путин. Для этого прежде всего важно сбить темп распространения инфекции, дополнительно мобилизовать резервы и возможности системы здравоохранения, которая сейчас работает в состоянии высочайшего напряжения, оценил он. Президент потребовал сделать так, чтобы не было, как в соседних странах, в Европе, когда люди не могут попасть в больницу сутками, мест нет.

Глава государства дал ряд поручений. Во-первых, расширить объемы тестирования, чтобы своевременно выявлять заболевших. Также нужно ускорить получение результатов - а то человек не знает пока, что заразился, ходит и разносит инфекцию. Совершенствование тестирования позволит обеспечить самоизоляцию и самих заразившихся, и контактных и тем самым разорвет цепочку распространения вируса.

Фото: Олеся Курпяева
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Путин предостерег региональные власти: "Ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно". "Реальная ситуация все равно видна по статистике госпитализаций, по уровню смертности", - сказал он, пояснив, что если новых заболевших много, это не значит, что местные власти работают плохо, наоборот - говорит о том, что профилактика существует не на бумаге.

Обратился президент и к гражданам: если кто-то в семье заболел, то надо получить больничный и остаться дома - "даже если дел невпроворот". Минздраву он поручил постоянно отслеживать, как идет выдача таких больничных, а власти регионов попросил контролировать самоизоляцию таких граждан - "деликатно, с уважением к людям".

Путин также предложил посмотреть, как можно расширить возможность предоставления двух нерабочих дней после вакцинации с сохранением зарплаты. Он вспомнил, как у него после второй дозы прививки поднялась слегка температура. "Два дня посидеть дома, это только на пользу пойдет", - сказал он.

Ни в коем случае нельзя что-то занижать, приукрашивать картину. В сегодняшней ситуации это опасно и безответственно

"Важно, чтобы вся система здравоохранения работала в этой непростой ситуации без сбоев", - подчеркнул президент и попросил кабмин ежедневно контролировать доступность лекарств, кислорода. Здесь поддержку окажет и министерство обороны, сказал он. "Нужно помогать в ручном режиме регионам решать вопросы", - указал он и попросил минздрав, как в первую волну, подставить плечо регионам с наиболее сложной ситуацией, направив специалистов из ведущих клиник. Еще глава государства поручил правительству поддержать бизнес, как и предложил Белоусов.

Кому прививаться первым - совет президента

"К сожалению, мы видим, к каким опасным последствиям приводит низкий уровень вакцинации в нашей стране", - продолжил Путин, заметив, что прививка снижает риски заболевания или тяжелых осложнений после болезни, угрозу смерти. Он поддержал предложение нарастить темпы вакцинации и призвал всех граждан активно прививаться. "Речь о вашей защите, о вашей безопасности, о жизни, здоровье ваших родных", - сказал президент.

Путин даже привел пример "странных разговоров" из своего окружения. "Помню, в самом начале спрашиваю некоторых своих близких людей, однокурсников - ты привился? Вопрос ко мне: а ты? Я говорю - нет пока. - Я подожду, пока ты привьешься. - Хорошо, я привился, спрашиваю: а ты привился? - Нет. - Почему? - Ну не знаю, подожду пока", - передал он диалог. "Странно, люди с хорошим образованием, с научными степенями, ну вот просто даже я не понимаю, что происходит", - заметил глава государства. Вакцины в России надежные и эффективные, и есть лишь два способа пройти через этот период - переболеть или вакцинироваться, сказал он. "Но лучше вакцинироваться, зачем дожидаться болезни и тяжелых ее последствий", - удивился Путин и попросил граждан проявить ответственность, принять все меры, чтобы защитить себя и своих близких.

Зима: проверка для ЖКХ

На совещании говорили и о подготовке к зиме. "Россия - северная страна, уже зима наступила, температуры снизились и в европейской части", - заметил Владимир Путин. Отопительный сезон начался везде, кроме ряда муниципальных образований Южного, Северо-Кавказского и Дальневосточного федеральных округов, где сохраняется достаточно теплый погодный режим, сообщил министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин. "Вхождение регионов в зиму идет опережающими темпами относительно прошлых лет", - сказал он. Многие воспользовались правом начать отопительный сезон раньше - по обращениям жителей.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Выслушав доклад, президент заметил, что готовность объектов ЖКХ - 99,4 процента, а запасы топлива - 98,5 процента. "Надеюсь, это реальные цифры, а не бумажная отчетность", - сказал он. Но даже 0,6 и 1,5 процента - это тоже вещи, за которыми стоят конкретные объекты, а значит - люди и предприятия, подчеркнул Путин, призвав все довести до полного норматива. "Правительство и ваше ведомство не должны от этого устраняться", - обозначил он. "Если зима будет холодной, надо оперативно на это реагировать и в случае необходимости плечо подставлять регионам", - указал президент.

После доклада министра энергетики глава государства поручил уделить особое внимание территориальным сетевым компаниям, которые не справляются с нагрузками, и продолжить работу по консолидации сетей. "Наша общая прямая обязанность - обеспечить нормальное прохождение зимы для всех граждан вне зависимости от того, в чьем формальном ведении находятся сети", - заявил он. И еще указал продолжить работу по повышению платежной дисциплины.

Энергетика: нужно сдержать цены

Тему энергетики продолжил вице-премьер Александр Новак. "Мы не в безвоздушном пространстве, то, что происходит на мировых энергетических рынках, отражается и на нас", - заметил президент, передавая ему слово. Новак отметил напряженную ситуацию на мировом газовом рынке - цены на "голубое топливо" с начала года выросли примерно в 3,5 раза, увеличились и на другие энергоносители. "Не видим в краткосрочной перспективе, что баланс спроса и предложения в Европе выправится", - оценил он.

Здесь просто мониторинга недостаточно, прокомментировал Путин и вновь напомнил причины произошедшего. Это сокращение угольной, атомной генерации в некоторых ведущих экономиках, жесткая зима в прошлом году и недостаток ветровой генерации, которые привели к дефицитам и недозакачке в подземные хранилища газа. Американцы переориентировали потоки СПГ в Азию. Президент критично оценил ряд мер, выработанных в европейских странах, потому что они приведут к подорожанию товаров и продиктованы внутриполитической конъюнктурой. Все это отразится и на России.

"Мы не заинтересованы в бесконечном росте цен на энергоресурсы, в том числе на газ", - подчеркнул президент и поручил правительству представить комплекс мер, которые бы обеспечили интересы сельхозпроизводителей и сдерживали бы рост цен на продовольствие. Они должны быть направлены на нивелирование негативных последствий на мировых рынках, которые могут отразиться на отечественной экономике. При этом решения должны быть "спокойные, не алармистские", а выверенные заранее, подготовленные и просчитанные, указал он.

Еще один доклад прозвучал о новой работе ЗАГСов. Идет формирование единого реестра, данные оцифрованы с 1926 года. В электронный вид переведено свыше 524 млн записей, доложил министр юстиции Константин Чуйченко. Работа будет завершена в середине 2023 года.

Тем временем

После совещания с правительством президент РФ подписал указ "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.".

Согласно документу в целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, укрепления здоровья граждан РФ глава государства постановил:

- Установить с 30 октября по 7 ноября 2021 г. включительно нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы.

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- Главы регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавируса, вправе установить дополнительные нерабочие дни до 30 октября и (или) продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками зарплаты.

- Будет определен режим работы федеральных учреждений культуры и здравоохранения в нерабочие дни.

- Органы власти и организации должны утвердить численность обеспечивающих функционирование этих структур служащих и работников в нерабочие дни.

- Правительство и главы регионов за счет бюджета поддержат малый и средний бизнес, а также социально ориентированные НКО в наиболее пострадавших отраслях.

Как нерабочие дни влияют на отпуска и экономику

Отпуск, если он приходится на нерабочие дни, не продлевается, пояснил "Российской газете" заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев. Не меняется и система оплаты отпуска, совпадающего с режимом нерабочих дней. В то же время отпуск может быть перенесен по соглашению сторон. "По большому счету нерабочие дни - это дополнительная возможность побыть с семьей, уехать за город, в санаторий, поправить здоровье, не злоупотребляя при этом нахождением в местах массового скопления людей", - говорит юрист.

По уже сложившейся практике режим нерабочих дней не распространяется на сотрудников правоохранительных органов, спецслужб и военных, спасателей и врачей, работников аварийных служб и транспорта, предприятий непрерывного цикла, торговли и сферы обслуживания, коммунальщиков, ремонтников и других сотрудников оперативных служб. По оценке проректора Финансового университета при правительстве РФ Александра Сафонова, нерабочие дни могут не затронуть около 5 млн работников предприятий непрерывного цикла, а также 1,5 млн продавцов и 500 тысяч медиков.

Подготовила Ольга Игнатова

Право

Последний раз выходные дни с сохранением зарплаты из-за коронавируса объявлялись в мае 2021 года, напомнил член Ассоциации юристов России Тимур Рагимов. Тогда формулировка Указа Президента РФ звучала так: "установить нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы". "В соответствии с ТК РФ "регулирование трудовых отношений" может осуществляться как законами, так и указами президента РФ или постановлениями правительства. Региональные власти тоже вправе регулировать трудовые отношения своими нормативными актами - на своей территории, - говорит он. - Но такой способ решения проблемы не дает конкретного ответа на вопрос об оплате этих самых лишних выходных. Минтруд в прошлом году разъяснял, что оплачивать их следует в том же размере, что и отработанные. Кроме того, стоит напомнить тем, кто написал заявление на отпуск на этот период: "нерабочие" дни не продлевают отпуск, а передвинуть его в авральном порядке можно только с согласия работодателя".

Подготовил Владислав Куликов

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