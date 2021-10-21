Указ главы Республики Марий Эл от 21 октября 2021 года № 173 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 и внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." и с учетом складывающейся санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Республики Марий Эл постановляю:

1. Руководителю Администрации Главы Республики Марий Эл, руководителям органов исполнительной власти Республики Марий Эл:

а) обеспечить с 1 по 3 ноября 2021 г. функционирование данных органов и подведомственных им организаций:

б) определить оптимальное количество и состав работников, необходимых для обеспечения функционирования соответствующих органов и организаций, включая возможность работы дистанционно и установления графиков дежурств;

в) утвердить графики работы с 1 по 3 ноября 2021 г. соответствующих органов, организовать утверждение графиков работы с 1 по 3 ноября 2021 г. подведомственных организаций;

г) представить до 27 октября 2021 г. в Администрацию Главы Республики Марий Эл (управление государственной гражданской службы, кадров и государственных наград Главы Республики Марий Эл) информацию о графиках работы с 1 по 3 ноября 2021 г. руководящего состава органов исполнительной власти Республики Марий Эл.

2. Рекомендовать иным органам государственной власти Республики Марий Эл, государственным органам Республики Марий Эл и органам местного самоуправления в Республике Марий Эл:

а) обеспечить исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г." и организовать соответствующий режим функционирования;

б) представить до 27 октября 2021 г. в Администрацию Главы Республики Марий Эл (управление государственной гражданской службы, кадров и государственных наград Главы Республики Марий Эл) информацию о графиках работы с 1 по 3 ноября 2021 г. руководящего состава.

3. Определить, что с 30 октября по 7 ноября 2021 г. государственные учреждения Республики Марий Эл и муниципальные учреждения здравоохранения и культуры осуществляют деятельность в обычном штатном режиме работы.

4. Министерству промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл совместно с Министерством финансов Республики Марий Эл в оперативном порядке разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл проект решения о реализации пункта 6 Указа Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 "Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - ноябре 2021 г.".

5. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., № 27032020020011, 30 марта 2020 г., № 30032020020012, 3 апреля 2020 г., № 03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017, 20 апреля 2020 г., № 20042020020018, 29 апреля 2020 г., № 29042020020021, 8 мая 2020 г., № 08052020020023, 29 мая 2020 г., № 29052020020031, 20 июня 2020 г., № 20062020020033, 29 июня 2020 г., № 29062020020036, 17 июля 2020 г., № 17072020020037, 24 июля 2020 г., № 24072020020038, 12 августа 2020 г., № 12082020020042, 4 сентября 2020 г., № 04092020020046, 25 сентября 2020 г., № 25092020020050, 16 октября 2020 г., № 16102020020054, 12 ноября 2020 г., № 12112020020056; 12 января 2021 г., № 12012021020002, 10 февраля 2021 г., № 10022021020004, 15 марта 2021 г., № 15032021020012, 19 апреля 2021 г., № 19042021020015, 29 мая 2021 г., № 29052021020021, 15 июня 2021 г., № 15062021020025, 2 июля 2021 г., № 02072021020028, 23 июля 2021 г., № 23072021020034, 9 августа 2021 г., № 09082021020039, 13 сентября 2021 г., № 13092021020047, 12 октября 2021 г., № 12102021020048) следующие изменения:

а) подпункт "а" пункта 10 дополнить абзацем следующего содержания:

"заключения иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления гражданина о наличии постоянного медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19);";

б) дополнить пунктами 10.1 и 10.2 следующего содержания:

"10.1. Установить, что в период с 1 ноября 2021 г. до 1 декабря 2021 г. включительно приостанавливается посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет):

объектов розничной торговли непродовольственными товарами с площадью торгового зала, доступной для посетителей, свыше 400 кв. метров, а также торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов);

организаций, оказывающих бытовые услуги, включая ремонт обуви и одежды, услуги химчистки, ремонт бытовой техники, изготовление фото для документов;

организаций, предоставляющих парикмахерские услуги, услуги маникюра и педикюра, салонов красоты, косметических салонов;

организаций, предоставляющих страховые услуги;

организаций, осуществляющих продажу автомобилей;

учреждений культуры музейного типа;

учреждений культуры библиотечного типа;

организаций, осуществляющих подготовку водителей автотранспортных средств;

организаций, оказывающих услуги в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;

туроператорских и турагентских организаций;

учреждений клубного типа (клубы, дворцы и дома культуры, дома народного творчества);

организаций, осуществляющих деятельность по организации заключения пари;

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку при организации тренировочного процесса на этапе начальной подготовки, тренировочном этапе, этапах совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, тренировочный процесс членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Марий Эл;

организаций, осуществляющих проведение спортивных и физкультурных мероприятий муниципального, регионального, международного и всероссийского уровня, в том числе выполнение нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) без предъявления одного из следующих документов (кода):

действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтверждающих, что с даты вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прошло не более 12 месяцев;

действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или справки, полученной в медицинской организации, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее чем за 72 часа;

заключения иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления гражданина о наличии постоянного медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

10.2. Организации независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальные предприниматели, чья деятельность в соответствии с настоящим Указом осуществляется при условии предъявления гражданами (посетителями) действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", а также документов, подтверждающих вакцинацию от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или факт перенесенного заболевания новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), заключения иммунологической комиссии медицинской организации по месту прикрепления гражданина о наличии постоянного медицинского отвода от вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19), обязаны организовать входной контроль и контроль нахождения лиц на территории организации (объекта), в том числе посредством проверки ответственным сотрудником организации действительности QR-кода (документа), предъявляемого гражданином, и соответствия данных о гражданине, содержащихся в QR-коде (документе), и в документе, удостоверяющем личность гражданина.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







