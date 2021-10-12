Указ главы Республики Марий Эл от 12 октября 2021 года № 165 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., № 27032020020011, 30 марта 2020 г, № 30032020020012, 3 апреля 2020 г., № 03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017, 20 апреля 2020 г., № 20042020020018, 29 апреля 2020 г., № 29042020020021, 8 мая 2020 г, № 08052020020023, 29 мая 2020 г, № 29052020020031, 20 июня 2020 г, № 20062020020033, 29 июня 2020 г, № 29062020020036, 17 июля 2020 г, № 17072020020037, 24 июля 2020 г, № 24072020020038, 12 августа 2020 г, № 12082020020042, 4 сентября 2020 г, № 04092020020046, 25 сентября 2020 г, № 25092020020050, 16 октября 2020 г, № 16102020020054, 12 ноября 2020 г, № 12112020020056; 12 января 2021 г, № 12012021020002, 10 февраля 2021 г, № 10022021020004, 15 марта 2021 г, № 15032021020012, 19 апреля 2021 г, № 19042021020015, 29 мая 2021 г, № 29052021020021, 15 июня 2021 г, № 15062021020025, 2 июля 2021 г, № 02072021020028, 23 июля 2021 г, № 23072021020034, 9 августа 2021 г, № 09082021020039, 13 сентября 2021 г, № 13092021020047) следующие изменения:

а) Указ изложить в следующей редакции:





"О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", Федеральным законом от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 г. № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Ввести на территории Республики Марий Эл режим повышенной готовности до 1 декабря 2021 г. включительно.

2. Установить, что на территории Республики Марий Эл до 1 декабря 2021 г. включительно не допускается проведение публичных, зрелищных, досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, рекламных и иных массовых мероприятий с очным присутствием граждан с учетом особенностей, установленных настоящим Указом.

3. Временно приостановить до 1 декабря 2021 г. включительно деятельность находящихся на территории Республики Марий Эл организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей (далее - организации), за исключением следующих организаций:

1) государственные органы;

2) непрерывно действующие организации; организации, работающие на оборудовании, предназначенном для непрерывного технологического процесса;

3) медицинские и аптечные организации;

4) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;

5) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или нормальные жизненные условия населения;

6) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

7) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

8) иные организации, определенные решением Правительства Республики Марий Эл исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Марий Эл, если иное не установлено настоящим Указом.

4. Установить следующие обязанности граждан:

а) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) при посещении зданий, строений, сооружений (помещений в них), на парковках, в лифтах, в местах массового пребывания людей, при нахождении в транспорте общего пользования, на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта, в легковом такси, транспортном средстве, осуществляющем перевозки пассажиров и багажа по заказу, а также соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование) в указанных объектах и местах (социальное дистанцирование не применяется в случае оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа);

б) при появлении респираторных симптомов обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций;

в) соблюдать постановления руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главного государственного санитарного врача Российской Федерации, руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл - главного государственного санитарного врача по Республике Марий Эл, иных санитарных врачей о нахождении в режиме изоляции на дому.

5. Ввести с 22 октября 2021 г. для неработающих лиц в возрасте 65 лет и старше, которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, а также для неработающих лиц, имеющих болезни органов дыхания (хроническая обструктивная легочная болезнь, бронхиальная астма), эндокринные заболевания (сахарный диабет), которые не вакцинированы против коронавирусной инфекции (COVID-19) или не перенесли в течение последних шести месяцев указанное заболевание, режим самоизоляции по месту жительства либо по месту пребывания, фактического нахождения, в том числе в жилых и садовых домах, размещенных на садовых земельных участках, за исключением:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью, случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту проведения вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19);

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг;

следования на личном автомобильном транспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно).

При выходе за пределы места проживания (пребывания) использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания, а также максимально ограничить очное взаимодействие с другими лицами.

6. Установить следующие обязанности организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, чья деятельность в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа временно не приостановлена (не ограничена) на территории Республики Марий Эл:

а) обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой;

б) обеспечить применение работниками средств индивидуальной защиты (в том числе многоразового использования) в зависимости от характера выполняемой работы в соответствии с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

в) обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию), а также обязательную обработку дезинфицирующими средствами рук граждан (в том числе работников и посетителей) и ежечасную санитарную обработку непосредственно контактирующих поверхностей;

г) при поступлении запроса от Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

д) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции.

7. Рекомендовать организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, чья деятельность в соответствии с пунктом 3 настоящего Указа временно не приостановлена (не ограничена) на территории Республики Марий Эл:

а) перевести работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам на дистанционный режим работы:

не менее 30 процентов штатной численности работников (включая граждан, указанных в абзаце третьем подпункта "а" пункта 7 настоящего Указа);

работников из числа граждан старше 65 лет, а также граждан с хроническими заболеваниями, в первую очередь - с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом, перенесших инфаркт или инсульт, беременных женщин, при возможности предоставить указанным лицам отпуска (за исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей);

б) принять решения об установлении численности работников (исполнителей по гражданско-правовым договорам):

подлежащих переводу на дистанционный режим работы;

не подлежащих переводу на дистанционный режим работы в связи с необходимостью их непосредственного участия в обеспечении непрерывных технологических и иных процессов, необходимых для обеспечения функционирования таких организаций и индивидуальных предпринимателей;

принять меры, направленные на минимизацию очного присутствия работников на рабочих местах.

При определении количества работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам, подлежащих переводу на дистанционный режим работы, не учитываются лица, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

в) обеспечить проведение в отношении работников, исполнителей по гражданско-правовым договорам мероприятий, направленных на стимулирование вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

8. Установить, что до 1 декабря 2021 г. включительно:

а) приостанавливается с 23 час. 00 мин. до 6 час. 00 мин. по местному времени проведение зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, боулинг-клубах, а также в ресторанах, кафе, столовых, барах, буфетах, закусочных и иных предприятиях общественного питания;

б) приостанавливается проведение физкультурных и спортивных мероприятий с очным присутствием зрителей;

в) приостанавливается работа бесплатных публичных точек доступа в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" по беспроводной технологии Wi-Fi для посетителей предприятий общественного питания;

г) органы записи актов гражданского состояния обязаны осуществлять деятельность в части предоставления государственных услуг по торжественной регистрации брака при условии нахождения в торжественном зале и иных помещениях не более 10 человек (лица, вступающие в брак; приглашенные ими гости; лицо, осуществляющее фотовидеосъемку) с соблюдением дистанции между посетителями не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование). Социальное дистанцирование не распространяется на лиц, вступающих в брак.

9. Установить, что до 21 октября 2021 г. включительно оказание гражданам услуг общественного питания (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг) с 23 час. 00 мин. до 6 час. 00 мин. по местному времени осуществляется при предъявлении гражданином (за исключением лиц, не достигших 18 лет) одного из следующих документов (кода):

действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтверждающих, что с даты вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прошло не более 12 месяцев;

действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или документа, полученного в медицинской организации, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее чем за 72 часа.

10. Установить, что в период с 22 октября 2021 г. до 1 декабря 2021 г. включительно приостанавливается:

а) посещение гражданами (за исключением лиц, не достигших 18 лет):

ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания (за исключением предприятий общественного питания, предназначенных исключительно для централизованного обслуживания работников (обучающихся) по утвержденному графику, с интервалами между сменами приема пищи, а также расположенных при гостиницах и иных объектах размещения, при обслуживании постояльцев, прибывших на территорию Республики Марий Эл из других субъектов Российской Федерации);

организаций культуры (театров, филармоний, концертных залов), кинотеатров (кинозалов);

спортивных центров, фитнес-центров, плавательных бассейнов

без предъявления одного из следующих документов (кода):

действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или сертификата профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19), подтверждающих, что с даты вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) прошло не более 12 месяцев;

действующего QR-кода, полученного с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", или справки, полученной в медицинской организации, подтверждающих, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более 6 календарных месяцев;

документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на новую коронавирусную инфекцию (COVID-19), проведенного не ранее чем за 72 часа;

б) оказание услуг общественного питания в торговых, торговоразвлекательных центрах (комплексах) (за исключением продажи товаров, обслуживания навынос без посещения гражданами помещений предприятий, доставки заказов и оказания бытовых услуг) в случае отсутствия отдельного наружного (уличного) входа (выхода);

в) функционирование аттракционов в парках культуры и отдыха, а также самостоятельно организованных на отдельных площадках;

г) деятельность детских игровых комнат, детских развлекательных центров (комплексов), иных развлекательных и досуговых заведений для детей;

д) нахождение несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) в помещениях торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей или иных законных представителей.

11. Рекомендовать религиозным организациям, служителям и религиозному персоналу религиозных организаций:

совершать богослужение в храмах площадью не более 400 кв. метров с участием граждан при условии ограничения численности находящихся внутри храма (не более 1 человека на 4 кв. метра), в храмах площадью более 400 кв. метров - при численности находящихся внутри храма до 100 человек;

обеспечить ношение защитных масок лицами, посещающими религиозные организации;

обеспечить использование защитных масок священнослужителями во время таинства (исповеди);

организовать соблюдение мер социального дистанцирования (не менее 1,5 метра между людьми) в помещениях и на территории религиозной организации с осуществлением соответствующей разметки;

обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемического режима (регулярное проветривание помещений, использование устройств обеззараживания воздуха, антисептическая обработка рук при входе, регулярная дезинфекция киотов и предметов, используемых при совершении богослужений и религиозных обрядов);

проводить разъяснительную работу с населением о реализуемых в религиозных организациях в целях защиты жизни и здоровья граждан санитарно-эпидемиологических мерах.

12. Министерству здравоохранения Республики Марий Эл:

а) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

б) совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Марий Эл (по согласованию) обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с медицинскими показаниями;

в) обеспечить оперативное взаимодействие с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

г) обеспечить организацию вакцинации с развертыванием дополнительных прививочных пунктов с привлечением медицинских работников, необходимых для выполнения требований постановления главного государственного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22 июля 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (с изменениями, внесенными постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Марий Эл от 11 октября 2021 г. № 2), в том числе определить потребность в вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах, дополнительно привлекаемых медицинских работниках, а также принять меры по недопущению скопления людей в пунктах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

13. Министерству культуры, печати и по делам национальностей Республики Марий Эл организовать проведение активного информирования населения о преимуществах вакцинации против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как наиболее эффективном профилактическом мероприятии.

14. Органам исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и органам местного самоуправления в Республике Марий Эл обеспечить в соответствии с компетенцией осуществление контроля за соблюдением гражданами, организациями независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Республики Марий Эл, требований, установленных настоящим Указом, а также требований, установленных постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22 июля 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (с изменениями, внесенными постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Марий Эл от 11 октября 2021 г. № 2).

15. Главам администраций городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений в Республике Марий Эл организовать неукоснительное соблюдение обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения, установленных настоящим Указом, принимать дополнительные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки, в том числе:

организовать работу по выявлению фактов нарушений настоящего Указа, включая образование рабочих групп, определение ответственных должностных лиц администраций городских округов, муниципальных районов и сельских поселений в Республике Марий Эл;

обеспечить в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) проведение периодических дезинфекционных и обеззараживающих и иных санитарно-эпидемиологических мероприятий в местах общего пользования в населенных пунктах;

осуществлять постоянный контроль проведения дезинфекционных мероприятий в транспорте общего пользования, на объектах торговли и оказания услуг, в образовательных организациях;

обеспечить оперативную передачу сведений об установленных фактах нарушений органам исполнительной власти Республики Марий Эл, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.61 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, в соответствии с их компетенцией.

16. Министерству образования и науки Республики Марий Эл совместно с главами администраций городских округов и муниципальных районов в Республике Марий Эл:

организовать работу государственных и муниципальных образовательных организаций в соответствии с настоящим Указом и требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

организовать работу в государственных и муниципальных образовательных организациях по увеличению кратности проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на регулярное обеззараживание воздуха с использованием необходимого оборудования, усиление дезинфекционного режима в помещениях, обеспечение условий для гигиенической обработки рук с применением кожных антисептиков;

усилить контроль за обеспечением образовательными организациями и организациями, оказывающими образовательные услуги, проведения при входе в здания "фильтров" с обязательной термометрией с целью выявления и недопущения в них обучающихся и их родителей (законных представителей), работников с признаками респираторных заболеваний (повышенная температура, кашель, насморк), а также контроль за использованием работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания.

17. Для подтверждения выполнения постановления главного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22 июля 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям" (с изменениями, внесенными постановлением главного государственного санитарного врача по Республике Марий Эл от 11 октября 2021 г. № 2) организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Марий Эл, на которые указанным постановлением главного санитарного врача по Республике Марий Эл возложена обязанность по обеспечению проведения профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) отдельным категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в срок до 1 сентября 2021 г., 1 октября 2021 г., 1 ноября 2021 г. и 1 декабря 2021 г. представить по адресу электронной почты: vak@gov.mari.ru сведения по формам согласно приложению № 1 к настоящему Указу. Формы для заполнения в формате *.xls расположены по ссылке: http://mari-el.gov.ru/dis.

Представленные сведения подлежат проверке с использованием государственных информационных систем и ресурсов с подтверждением соответствия таких сведений требованиям постановления главного санитарного врача по Республике Марий Эл от 22 июля 2021 г. № 1 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям".

18. Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики Марий Эл под моим руководством перевести на круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

19. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.";

б) в нумерационном заголовке приложения № 3 к Указу слова "Приложение № 3" заменить словами "Приложение № 1".

2. Министерству промышленности, экономического развития и торговли Республики Марий Эл в соответствии с пунктом 1 настоящего Указа в оперативном порядке разработать и внести на рассмотрение Правительства Республики Марий Эл проект решения о внесении изменений в перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории Республики Марий Эл в период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), утвержденный Правительством Республики Марий Эл.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев







