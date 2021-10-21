Матвиенко призвала не использовать нерабочие дни в качестве отпуска

Спикер Совета Федерации Валентина призвала россиян проявить сознательность во время нерабочих дней и не относиться к ним, как к отпуску. Такое мнение она высказала, отвечая на вопросы журналистов "на полях" Европейской конференции председателей парламентов, которая проходит в эти дни в Афинах.

Объявление периода с 30 октября по 7 ноября выходными днями председатель Совфеда назвала своевременным решением. "Эти дни позволят разорвать цепочки ковида и тем самым уменьшить заболеваемость", - заявила она, сославшись на мнение специалистов.

"Но что меня огорчает - оказывается, люди восприняли это как дополнительный отпуск, начали заказывать билеты и куда-то пытаться лететь. Не для этого государство объявило нерабочие дни, а для того, чтобы остановить пандемию", - сказала Матвиенко. -Я бы хотела, чтобы люди пересмотрели свое отношение, это не дополнительный отпуск".

Она посоветовала россиянам побыть эти дни дома, заняться детьми и домашним хозяйством.